Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Plano general de las instalaciones de la central insular, en el barrio de El Charco, en Puerto del Rosario. Javier Melián / Acfi Press

Cuenta atrás para el cierre de la central eléctrica de El Charco

Energía eléctrica ·

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario da licencia a Endesa para desmontar el motor gas móvil 1, que representa el 1% de la superficie total de la central que abastece a toda Fuerteventura

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:49

Comenta

Aunque representa apenas el 1 % de la superficie total, la cuenta atrás de la central eléctrica de El Charco ha comenzado por el desmantelamiento del grupo denominado gas móvil 1. El Ayuntamiento de Puerto del Rosario acaba de conceder la licencia urbanística a Endesa para su desmontaje.

A pesar de que el motor sólo suponga el 1% del total de la centra eléctrica que abastece a toda Fuerteventura, el alcalde David de Vera lo califica como «un avance significativo hacia su cierre definitivo y la transformación del entorno del barrio de El Charco».

El primer edil capitalino parte de que es «un paso importante», aunque sea el primero, hacia el desmantelamiento total de la central térmica situada en el centro de Puerto del Rosario. Desde el Ayuntamiento «seguimos firmes en nuestro compromiso con la reubicación definitiva de esta instalación fuera del casco urbano y la regeneración de la zona de El Charco».

El Consistorio concede la licencia de demolición a Endesa tras la presentación por parte de la empresa de toda la documentación técnica y administrativa requerida, incluyendo el pago de las tasas municipales. Aunque el expediente se encontraba pendiente del informe de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) relativo a la servidumbre aeronáutica necesaria para la utilización de grúas móviles durante la ejecución de los trabajos, el Ayuntamiento ha resuelto «en tiempo récord y de forma favorable», condicionando el inicio de las obras a la obtención del informe, detalla David de Vera la tramitación.

El Ayuntamiento recuerda que el inicio de las obras deberá notificarse con al menos diez días de antelación, una vez obtenida la autorización de la AESA, conforme a lo establecido en la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

También trae a colación que ya ha puesto suelo municipal a disposición para facilitar la reubicación de la central en un emplazamiento adecuado, en concreto en Zurita, en las afueras de Puerto del Rosario y cerca del complejo ambiental insular.

David de Vera, alcalde, y Ana Hernández, concejala de Urbanismo. Ayuntamiento de Puerto del Rosario

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los canarios que están en la lista Forbes 2025 de los más ricos de España
  2. 2 Cierran al baño las playas de Vargas, Melenara, San Agustín y Las Burras por contaminación marina
  3. 3 Un chorro polar llega en cuestión de horas y la Aemet ya avisa a Canarias del cambio radical
  4. 4 Ni ratas ni cucarachas: la mayor plaga de Las Palmas de Gran Canaria viene por el aire
  5. 5 Casa Fataga se cierra por ser un peligro
  6. 6 Canarias se sofoca: la Aemet avisa del golpe de 34º grados y calima pero ya pone fecha de fin
  7. 7 Torres: «No hay mordidas, no hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente, no hay nada»
  8. 8 Controlado un incendio declarado en Valleseco tras afectar a unos 2.000 metros cuadrados de vegetación
  9. 9 Las dos hijastras dicen que las agredió sexualmente y él lo niega sin dar mayor explicación
  10. 10 900 veces Miguel Ángel Ramírez

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Cuenta atrás para el cierre de la central eléctrica de El Charco

Cuenta atrás para el cierre de la central eléctrica de El Charco