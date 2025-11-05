Cuenta atrás para el cierre de la central eléctrica de El Charco

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario da licencia a Endesa para desmontar el motor gas móvil 1, que representa el 1% de la superficie total de la central que abastece a toda Fuerteventura

Plano general de las instalaciones de la central insular, en el barrio de El Charco, en Puerto del Rosario.

Aunque representa apenas el 1 % de la superficie total, la cuenta atrás de la central eléctrica de El Charco ha comenzado por el desmantelamiento del grupo denominado gas móvil 1. El Ayuntamiento de Puerto del Rosario acaba de conceder la licencia urbanística a Endesa para su desmontaje.

A pesar de que el motor sólo suponga el 1% del total de la centra eléctrica que abastece a toda Fuerteventura, el alcalde David de Vera lo califica como «un avance significativo hacia su cierre definitivo y la transformación del entorno del barrio de El Charco».

El primer edil capitalino parte de que es «un paso importante», aunque sea el primero, hacia el desmantelamiento total de la central térmica situada en el centro de Puerto del Rosario. Desde el Ayuntamiento «seguimos firmes en nuestro compromiso con la reubicación definitiva de esta instalación fuera del casco urbano y la regeneración de la zona de El Charco».

El Consistorio concede la licencia de demolición a Endesa tras la presentación por parte de la empresa de toda la documentación técnica y administrativa requerida, incluyendo el pago de las tasas municipales. Aunque el expediente se encontraba pendiente del informe de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) relativo a la servidumbre aeronáutica necesaria para la utilización de grúas móviles durante la ejecución de los trabajos, el Ayuntamiento ha resuelto «en tiempo récord y de forma favorable», condicionando el inicio de las obras a la obtención del informe, detalla David de Vera la tramitación.

El Ayuntamiento recuerda que el inicio de las obras deberá notificarse con al menos diez días de antelación, una vez obtenida la autorización de la AESA, conforme a lo establecido en la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

También trae a colación que ya ha puesto suelo municipal a disposición para facilitar la reubicación de la central en un emplazamiento adecuado, en concreto en Zurita, en las afueras de Puerto del Rosario y cerca del complejo ambiental insular.

