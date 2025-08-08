Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cocederos de las Salinas del Carmen, en el municipio de Antigua. Javier Melián / Acfi Press

Cuatro rutas muestran los 'Paisajes con historia' de Fuerteventura

Patrimonio ·

Los recorridos se realizarán los días 30 de agosto, 27 de septiembre y 11 y 25 de octubre. El Cabildo establece un servicio de guaguas desde Puerto del Rosario, con paradas en varias localidades

CANARIAS7

CANARIAS7

Puerto del Rosario

Viernes, 8 de agosto 2025, 13:28

El Servicio de Patrimonio Cultural del Cabildo de Fuerteventura pone en marcha 'Paisajes con historia', el proyecto de difusión del paisaje y territorio de Fuerteventura, a través de cuatro rutas por distintos lugares y así poner en valor y preservar el patrimonio insular.

A través de itinerarios, dirigidos a la ciudadanía, que coordinan diversos momentos históricos y manifestaciones culturales, se podrá recorrer desde los asentamientos aborígenes hasta la arquitectura defensiva de la mano de un guía especializado y compartir la historia de la isla majorera en comunidad.

La primera ruta se llevará a cabo el 30 de agosto por El Cotillo, visitando sus bienes patrimoniales como la torre defensiva de El Tostón, el antiguo muelle o la ermita del Buen Viaje.

Durante el mes de la patrona insular, la Virgen de La Peña, el 27 de septiembre se conocerá su historia, cómo fue su aparición, la ermita de Vega de Río Palmas y el lugar donde se encontraba el primer santuario.

En octubre se realizarán dos rutas. Una, el 11 de octubre por Betancuria, la primera capital de la isla, donde se recorrerá el centro histórico y se visitará varios puntos de interés como el yacimiento Morro Humilladero, que fue puesto en visita recientemente por el Cabildo.

La segunda será el 25 de octubre, siendo una travesía desde El Castillo hasta Las Salinas. Allí se realizará un recorrido por la costa conociendo los hornos de cal, construcciones relacionadas con la segunda guerra mundial, y se finalizará en el Museo de las Salinas del Carmen.

Para la realización de las rutas y optando por la sostenibilidad, el Cabildo pone a disposición un servicio de guagua, siendo las salidas desde Puerto del Rosario, para los participantes que así lo soliciten.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un niño de 13 años fallece al sufrir una caída con un patinete en Pájara
  2. 2 Fallece a los 101 años Benjamín González Araña
  3. 3 La videovigilancia de Cruz de La Gallina, un éxito que se empieza a imitar
  4. 4 La doble contratación carnavalera de Josué Quevedo aterriza en la Fiscalía Anticorrupción
  5. 5 El termómetro supera los 41 grados en Tasarte y Agüimes
  6. 6 Abandonan ocho perros en la zona del cementerio de Pozo Izquierdo
  7. 7 Enjambre de 700 terremotos en la zona del Teide sin señales de una erupción inminente
  8. 8 11 restaurantes a mar abierto en Gran Canaria
  9. 9 Sanidad emite «un aviso importante» por el calor en las islas: se ha atendido hasta a un bebé de ocho meses
  10. 10 Las Palmas de Gran Canaria adjudicó contratos a una empresa que para Promoción no tiene «solvencia»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Cuatro rutas muestran los 'Paisajes con historia' de Fuerteventura

Cuatro rutas muestran los &#039;Paisajes con historia&#039; de Fuerteventura