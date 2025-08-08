Cuatro rutas muestran los 'Paisajes con historia' de Fuerteventura

Los recorridos se realizarán los días 30 de agosto, 27 de septiembre y 11 y 25 de octubre. El Cabildo establece un servicio de guaguas desde Puerto del Rosario, con paradas en varias localidades

El Servicio de Patrimonio Cultural del Cabildo de Fuerteventura pone en marcha 'Paisajes con historia', el proyecto de difusión del paisaje y territorio de Fuerteventura, a través de cuatro rutas por distintos lugares y así poner en valor y preservar el patrimonio insular.

A través de itinerarios, dirigidos a la ciudadanía, que coordinan diversos momentos históricos y manifestaciones culturales, se podrá recorrer desde los asentamientos aborígenes hasta la arquitectura defensiva de la mano de un guía especializado y compartir la historia de la isla majorera en comunidad.

La primera ruta se llevará a cabo el 30 de agosto por El Cotillo, visitando sus bienes patrimoniales como la torre defensiva de El Tostón, el antiguo muelle o la ermita del Buen Viaje.

Durante el mes de la patrona insular, la Virgen de La Peña, el 27 de septiembre se conocerá su historia, cómo fue su aparición, la ermita de Vega de Río Palmas y el lugar donde se encontraba el primer santuario.

En octubre se realizarán dos rutas. Una, el 11 de octubre por Betancuria, la primera capital de la isla, donde se recorrerá el centro histórico y se visitará varios puntos de interés como el yacimiento Morro Humilladero, que fue puesto en visita recientemente por el Cabildo.

La segunda será el 25 de octubre, siendo una travesía desde El Castillo hasta Las Salinas. Allí se realizará un recorrido por la costa conociendo los hornos de cal, construcciones relacionadas con la segunda guerra mundial, y se finalizará en el Museo de las Salinas del Carmen.

Para la realización de las rutas y optando por la sostenibilidad, el Cabildo pone a disposición un servicio de guagua, siendo las salidas desde Puerto del Rosario, para los participantes que así lo soliciten.