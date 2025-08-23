El Cotillo recupera parte de la avenida Los Lagos

La segunda fase, a la vista de la gran afluencia de visitantes, se abre en horario no laborable. Las obras de acondicionamiento suscitaron la protesta ciudadana por arrancar los árboles de más de veinte años

Catalina García Puerto del Rosario Sábado, 23 de agosto 2025, 21:32

El Ayuntamiento de La Oliva ha abierto al tráfico la primera fase de las obras de aceras accesibles en la avenida Los Lagos, en El Cotillo. Este proyecto suscitó las protestas ciudadanas hace medio año por arrancar los árboles plantados hace unos veinte años.

Esta fase, que discurre desde el inicio de la avenida hasta la calle José Pérez Hierro —conocida popularmente como Pepito el Torrero—, permite la conexión con la parte baja del pueblo a través de esta vía principal.

A su vez, y con el objetivo de minimizar las molestias en un mes de gran afluencia, se abre la actual zona de ejecución al tráfico en horario no la laboral, esto es a partir de las 15.00 horas, de lunes a viernes, y durante todo el día los fines de semana.