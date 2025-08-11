El Cotillo estrena consultorio médico

El Ayuntamiento de La Oliva cedió los locales donde se atiende a la ciudadanía de El Cotillo y El Roque, con 1.200 cartillas sanitarias, evitando que se desplacen a La Oliva, Lajares o Corralejo para recibir atención sanitaria. La ubicación es provisional hasta que se culmine la modificación puntual de las Normas Subsidiarias para dotar suelo y construir un consultorio definitivo

La presidenta Lola García, y el director del SCS, Adasat Goya, dialogan con el personal del nuevo consultorio de El Cotillo.

Catalina García El Cotillo Lunes, 11 de agosto 2025

El consultorio médico de El Cotillo es una realidad. El Ayuntamiento de La Oliva, junto con el Servicio Canario de Salud, logran proporcionar una atención sanitaria temprana a los vecinos y las vecinas de El Cotillo y El Roque, dando respuesta así a una demanda histórica de ambas localidades. La iniciativa ha sido posible gracias a la cesión por parte del Consistorio de un local comercial ubicado en la avenida Los Lagos nº23.

Este espacio servirá para ofrecer la atención sanitaria de manera provisional hasta que la Administración municipal consiga hacer efectivo el proceso de tramitación de una modificación puntual de las normas subsidiarias para dotar suelo y construir un consultorio definitivo.

El nuevo servicio cuenta con una superficie de 160 metros cuadrados en los que se han instalado una consulta de medicina y otra de enfermería, así como un área de administración, sala de curas y zona de almacén. La plantilla de profesionales de este centro sanitario está compuesta por un médico de familia, un enfermero y un auxiliar administrativo.

La Zona Básica de Salud de La Oliva cuenta con 25.986 tarjetas sanitarias adscritas, de las que alrededor de 1.200 se corresponden a El Cotillo y El Roque, cuyos vecinos podrán evitar así desplazamientos a otros centros más lejanos.

Ampliar Lola García, Isaí Blanco y Adasat Goya, en las nuevas dependencias sanitarias. Javier Melián / Acfi Press

El alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, señala la importancia de esta implementación en el pueblo: «A través de esta actuación, aliviamos el servicio sanitario en Corralejo marcando un antes y un después en el servicio sanitario en el norte de la isla pues.»

La presidenta del Cabildo, Lola García, destacó que, debido al crecimiento poblacional en Fuerteventura, «se deben descentralizar los puntos de atención en todo el territorio insular para que la ciudadanía pueda tener acceso a una atención de calidad».

Por su parte, el director del SCS, Adasat Goya, destacó que la puesta en marcha de este nuevo centro sanitario de Atención Primaria supone una mejora para toda la Zona Básica de Salud ante el incremento de la demanda sanitaria derivada del aumento de población en La Oliva. El consultorio da cobertura a los usuarios de El Cotillo y El Roque, que hasta ahora tenían que desplazarse hasta al Centro de Salud de Corralejo o a los consultorios de La Oliva y Lajares, los tres que dan cobertura al municipio, explicó el director del SCS.