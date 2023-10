Los cortes de agua sacan a la calle a más de 500 afectados

Alrededor de medio millar de personas salieron este lunes por la tarde a las calles de Puerto del Rosario a protestar por el problema del desabastecimiento de agua. Haciendo sonar una garrafa de agua con piedras, Iván Rodríguez llegó desde Las Hermosas para confirmar que, desde hace unos quince años, soportan problemas «continuos» de agua, aunque en los últimos tiempos los cortes de agua se alargan diez o quince días «como algo normal, lo que no es normal es tener tres días seguidos de agua».

Ampliar Iván Rodríguez, vecino de Las Hermosas, en el municipio de Pájara, con su garrafa de agua de protesta. Javier Melián / Acfi Press

A Las Hermosas, en el municipio de Pájara, se tarda una hora para venir a Puerto del Rosario y otra para volver, pero no le importó a Iván este lunes . «Si por fin regresa el agua un día, lo hace como máximo cinco horas: si tienes la suerte de que lo hace con presión para llenar los depósitos, pues genial, pero si no, a buscarte la vida comprando una cuba de agua con los vecinos para repartir, si no yendo al supermercado a por garrafas, si no yendo a un pozo de agua salada y, en general, buscándonos la vida durante años porque no nos ha quedado de otra». Y sigue haciendo sonar su garrafa de agua con piedras porque, resumiendo, «cuando piensas que no puede ir a peor la situación del agua, te equivocas porque va a peor».

Como Iván desde Las Hermosas, llegaron desde Tindaya (hasta quince días sin agua), Villaverde donde ducharse con garrafas es la realidad de casi cada mañana, La Oliva donde una vecina asegura llenar el depósito a golpe de garrafas, El Matorral ya cansados de pagar cubas. Por eso, muchos hicieron sonar garrafas y botellas de agua en señal de protesta.

Ampliar Un vecino paseó su mensaje en otra garrafa.. Javier Melián / Acfi Press

Los colectivos la Mesa del Agua, SOS Fuerteventura Sostenible y Fuerteventura sin Agua convocaron la manifestación «en defensa del derecho al agua» y haciéndose eco de los cortes de los últimos meses que han afectado a media isla, que en los últimos quince días aseguran que soportaron más de 30 localidades, por lo que anuncian que pedirán indemnizaciones por los perjuicios ocasionados por el CAAF a los vecinos, «pudiendo llegar a iniciar acciones legales».

La concentración, que partió y terminó frente al Cabildo como responsable del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF), finalizó con la lectura del manifiesto donde se deja claro que se trata de un problema «que venimos sufriendo desde hace 20 años, y los sucesivos gobiernos de la Corporación Insular no han sido capaces de ofrecer una solución viable a los vecinos». Aunque otros años también la ciudadanía ha sentido la falta de agua en su día a día, los manifestantes consideran que 2023 «ha sido nefasto para los habitantes de Fuerteventura (....), podemos afirmar que este año en particular está siendo un calvario para muchas familias, sobre todo si tienen niños pequeños o personas mayores a su cargo, al no poder realizar una limpieza e higiene personal en condiciones, ni tampoco del hogar, lo que pone en peligro su salud».

Ampliar Cris Delgado, representante de la plataforma ciudadana Fuerteventura Sin Agua. Javier Melián / Acfi Press

El manifiesto se hizo eco de la situación de los agricultores y los ganaderos, «que en algunas ocasiones se han visto obligados a cambiar de oficio porque la cosecha no crece y se seca por la falta de agua».

Aparte de las consecuencias del sector primario, los colectivos convocantes afirman que «la isla entera está muerta de sed, de norte a sur. Mucha gente dispone de aljibe o de tanque, pero la población que no tiene ninguno de esos dos recursos puede estar hasta tres semanas sin una gota de agua».

Ante esta situación de falta de agua, la Mesa del Agua, SOS Fuerteventura y Fuerteventura sin Agua concluyen que el CAAF «no garantiza» el abastecimiento de agua potable en la isla a medio y largo plazo, de ahí que pidan responsabilidades a la presidenta Lola García y Adargoma Hernández, consejero insular de Aguas.

En el listado de sus reivindicaciones, destacan la garantía del derecho al agua «para dar cumplimiento al derecho humano esencial aprobado por la ONU» y una mayor inversión y revisión de las subvenciones del Estado para mejorar el sistema de redes de distribución, desalación y almacenamiento de agua. También piden el análisis de agua que se distribuye a los hogares, «ya que muchas veces llega turbia y con mal olor, lo que presuntamente puede significar un delito contra la salud».

Por último, apuntan a la contratación de un equipo de expertos para que realicen un Plan Estratégico Integral de Gestión del Agua y la puesta en marcha de una auditoría externa al CAAF, al menos en los últimos cinco años para conocer el criterio con el que se han distribuido las subvenciones estatales.