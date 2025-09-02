Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Corral en fase de arreglo. C7

Corral histórico de Antigua, se reconstruye

La actuación cuenta con patrocinio municipal

CANARIAS7

Antigua

Martes, 2 de septiembre 2025, 22:47

Operarios de Antigua están ejecutando labores de limpieza y reconstrucción del corral de más de un siglo de existencia, habilitado entre Triquivijate y Las Pocetas.

La actuación se espera que pueda estar lista en días, con patrocinio municipal. Principalmente se reconstruye el muro, con forma circular.

La reconstrucción es realizada por un equipo de operarios del Ayuntamiento de Antigua, que piedra a piedra levantan y reconstruyen el muro, que devuelve la forma circular a un corral centenario, gestionado antaño por los guardias del Concejo, que custodiaban las cabras y ganado escapado y que fuera encontrado en las siembras o terrenos de algún vecino.

Las obras han sido supervisadas esta semana por el alcalde, Matías Peña García; y por el concejal de Agricultura, Ganadería y Pesca, Fernando Estupiñán Hernández.

En tiempos, en caso de daños, el dueño del animal era obligado a pagar los desperfectos o llegar a acuerdo sobre las pérdidas ocasionadas con la persona afectada, para poder recuperar sus ejemplares. Y mientras esto sucedía, se mantenía en custodia en este Corral de Concejo, que también se empleaba como lugar de intercambios o subastas.

