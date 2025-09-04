'A contracultura' se despide con un gran concierto La actividad de cierre, en la tarde-noche del viernes, en la plaza de la Paz

Este viernes, 5 de septiembre, 'A Contracultura' pone el broche de oro a una semana llena de cultura en Puerto del Rosario con un concierto en la Plaza de la Paz a partir de las 19.00 horas.

Sobre el escenario se darán cita Jimenos Band, Xente y la Banda, Ochenteros, Supawayah y Tributo U2, en una noche pensada para todos los públicos que cierra una programación que ha reunido poesía, literatura, memoria histórica, teatro y exposiciones en distintos espacios del municipio.

El alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, aseguró que «después de tantos días de cultura, cerrar este evento con música en la calle es como ponerle un punto y aparte perfecto a esta semana. Será una noche para pasarlo bien y disfrutar de buen ambiente en la Plaza de la Paz».

Por su parte, el concejal de Cultura, Juan Manuel Verdugo, añadió que «la noche del viernes es el mejor ejemplo de lo que buscamos con 'A contracultura', una propuesta abierta, diversa y cercana. Este concierto final es uno de los momentos más esperados, donde se mezclan todas las edades y gustos musicales».

Desde el pasado lunes, 'A contracultura' ha ofrecido una variada agenda con la inauguración de la exposición contracultural y la muestra de William Rocchi, la décima edición de Puerto es Poesía con Cecilia Domínguez Luis y Ricardo Hernández Bravo, la presentación del libro Franco del historiador Julián Casanova, la charla del reportero gráfico Manuel Ovalle y la representación teatral Es mi hombre de la compañía Livianas Provincianas.