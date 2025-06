El Congreso SSTD 2025 apela en Costa Calma a un cambio del turismo desde la justicia social

Canarias7 Puerto del Rosario Miércoles, 18 de junio 2025, 14:04 Comenta Compartir

José Manuel Sanabria Díaz, viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias; Marlene Figueroa Martín, consejera delegada de Turismo en Fuerteventura; Lluís Serra Majen, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), y Teresa Aguiar Quintana, presidenta del Comité Científico del SSTD 2025, inauguran este jueves en Costa Calma el 7º Simposio Internacional de Primavera en Desarrollo del Turismo (VII SSTD 2025).

El evento académico y profesional de referencia sobre el futuro del turismo, que en esta edición se celebra bajo el lema 'Nuevas tendencias en la gestión turística y hotelera', se celebra los días 19 y 20, en el hotel R2 Calma de Fuerteventura, en el municipio de Pájara.

Tras la presentación de José Manuel Sanabria Díaz, viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, arranca este jueves el congreso con la sesión titulada Nuevas acciones del sector público para mejorar la gestión turística en Canarias. A continuación, a las 10.50 horas, la profesora Cristina Figueroa Domecq, investigadora en Just Tourism Destinations y referente europeo en proyectos de turismo responsable y justicia social, presenta la primera conferencia magistral que ofrece una perspectiva innovadora sobre justicia turística y equidad en los destinos.

En su charla titulada Just Tourism Through a Spatial Justice Framework, Figueroa propone una nueva forma de concebir los destinos turísticos: no solo sostenibles, sino justos, inclusivos y éticamente gestionados. Desde su experiencia con proyectos europeos coordinados junto a la Universidad de Glasgow, la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos plantea que solo incorporando la perspectiva social, ambiental y económica en la planificación turística se pueden generar beneficios reales para comunidades locales, visitantes, empresas y gobiernos.

Esta jornada marcará el rumbo del 7º Congreso SSTD 2025, organizado por el Instituto TIDES de la ULPGC, que reúne a expertos internacionales de una treintena de universidades, para repensar los retos del turismo en la era postdigital: inteligencia artificial, gobernanza, sostenibilidad y transformación social.

La ULPGC, a través de su Instituto TiDES, es un referente mundial en investigación turística, consolidada en el prestigioso Ranking de Shanghái como la 6ª mejor universidad de la Unión Europea en Hospitality & Tourism Management.

El evento cuenta con el patrocinio principal del Patronato de Turismo de Fuerteventura, la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, a través de la Cátedra de Turismo de las Islas Canarias de Sostenibilidad e Inteligencia de Datos, y el Ayuntamiento de Pájara.