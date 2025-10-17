'Yo compro en Fuerteventura' pone a la venta más de 31.700 bonos consumo

La Consejería de Comercio del Cabildo de Fuerteventura destina 400.000 euros a la puesta en marcha del bono de compra. Los bonos estarán disponibles a partir del 4 de noviembre. Cada persona podrá obtener hasta un máximo de 15 bonos

Las consejeras Lolina Negrín y Nuria Cabrera, entre otros, en la presentación de la cuarta edición del bono consumo.

Catalina García Puerto del Rosario Viernes, 17 de octubre 2025, 13:04 Comenta Compartir

El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Comercio, pone en marcha la cuarta edición de la campaña 'Yo compro en Fuerteventura', en colaboración con la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca). En la última participaron 223 comercios y en esta edición se ponen a la venta más de 31.700 bonos, lo que se traduce en una inyección de 742.000 euros en la economía de Fuerteventura.

El Cabildo destina 400.000 euros a la puesta en marcha de 'Yo Compro en Fuerteventura', con un sistema de incentivos que promueve el consumo responsable y cercano, con el objetivo de seguir apoyando la actividad económica.

'Yo compro en Fuerteventura' ofrece la oportunidad de adquirir bonos de consumo por valor de 20 euros, de los cuales el consumidor abonará únicamente la mitad, estando los 10 euros restantes financiados a través del programa. «Esto permitirá un ahorro de 50% para todas las personas que consuman en los establecimientos adheridos», apuntó la consejera insular de área, Lolina Negrín.

Negrín animó a todos los establecimientos interesados a inscribirse a través de la página www.yocomproenfuerteventura.com. Los bonos estarán disponibles para los consumidores a partir del 4 de noviembre. Cada persona podrá obtener hasta un máximo de 15 bonos, lo que supone una excelente oportunidad para las familias.