Los complejos turísticos ingresaron más de 478 millones de euros hasta julio

Durante los primeros siete meses de 2025, atendiendo a cuentas del Instituto Canario de Estadística (Istac), los establecimientos alojativos majoreros pudieron ingresar casi 478,2 millones de euros, con lo que se mejora con creces los registros de años previos. Para comparar, sirva decir que en igual periodo de 2024 se llegó a 420,2 millones de euros; mientras entre enero y julio de 2023 se pudo concretar un sumatorio muy próximo a 380,5 millones de euros.

Este alto volumen de ingresos guardó relación con 132 establecimientos operando de manera regular en el conjunto de La Maxorata, concentrándose cerca de la mitad de ellos en Pájara.

En los siete meses aludidos se rondó la cota de 9,2 millones de pernoctaciones, un valor por encima de lo que se pudo apreciar entre enero y julio del pasado año. Y con la particularidad de que fueron similares las estancias medias diarias de los huéspedes acogidos, por encima siempre de la semana de estancia por parte de cada cliente, según consta en los desgloses hechos por el Istac.

En el pasado mes los ingresos en conjunto fueron de más de 78,2 millones de euros, de manera que se mejoró con respecto al dato de julio del pasado año. Siendo notable la referencia, no obstante cabe apreciar que quedó por detrás de la valoración significada en marzo, como igualmente aconteciera en 2024. En el tercer mes se llegó al sumatorio de 80,8 millones de euros.

En cuanto a resto de periodos mensuales, en junio se alcanzaron ingresos por valor de 58,7 millones de euros y en mayo se llegó a la cota de 51,3 millones de euros. En abril la recaudación se elevó a cerca de 65,9 millones de euros, en febrero se estableció en algo más de 69,8 millones de euros y en enero se ingresaron sobre 73,4 millones de euros.

58.300 camas, en cerca de 25.100 habitaciones

Dispone Fuerteventura en estos días de cerca de 58.300 plazas turísticas, quedando al margen en este recuento las viviendas vacacionales. Están concentradas las camas, entre hoteles y negocios de condición extrahotelera, en unas 25.100 habitaciones; que sirvieron entre enero y julio para permitir el acomodo de cerca de 1,48 millones de huéspedes, vistas las consideraciones evaluadas por los técnicos del Istac.

Las tasas de ocupación de las plazas disponibles, que son menos que las que hubo durante los primeros meses del pasado año, suelen estar próximas al 80%; si bien en algunos casos se llega al 90%, como pasó en julio en Tuineje, y en otras ocasiones se queda a distancia, como aconteció con el 50% ceñido a Puerto del Rosario.