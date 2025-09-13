Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 13 de septiembre de 2025
Labores en marcha para mejorar la Estación Biológica, con implicación del Cabildo. C7

Comienza el adecentamiento de la Estación Biológica de La Oliva

La planificación hecha por el Cabildo contempla cambios a través de tres ejes de actuación; para potenciar la recuperación de flora y fauna insular

CANARIAS7

La Oliva

Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:31

El Cabildo, a través del servicio de Obras y Maquinaria, ha iniciado un proceso de adecentamiento de la Estación Biológica de La Oliva, una actuación que forma parte del programa 'Fuerteventura, bonita por naturaleza'. Se trata de «un ambicioso programa para la conservación y embellecimiento de cada rincón de la isla majorera», según la presidenta insular, Lola García.

En versión del consejero de Obras y Maquinaria, Blas Acosta, «el programa 'Bonita' incluye, además de acciones de limpieza y desbroce en espacios naturales, pequeñas obras que sin embargo aportan una gran mejora a la calidad de un lugar como es el caso de la Estación Biológica».

El recinto es un centro de recuperación de flora salvaje y fauna silvestre, además de estar dotada con otras capacidades como una sala de necropsia y un aula didáctica. Las obras se emplazan en el interior de la infraestructura. Concretamente en el aparcamiento, en el terreno junto al almacén, en el espacio abierto junto al tarajal blanco y en la zona destinada a exposición del Jardín Canario; dice el parte técnico, con tres partes especialmente marcadas.

De un lado, se prevé la colocación de diferentes zonas de sombra que mejoren la comodidad de los usuarios, para lo que se adecentará el área y se procederá a la instalación de pérgolas.

De otro, se ha programado la realización de un camino accesible por el Jardín Canario hasta el Aula de la Naturaleza, para lo que se realizará una nivelación y adecuación del terreno con el objetivo de minimizar los desniveles existentes y garantizando una base estable para la posterior pavimentación. La superficie será diseñada para eliminar toda barrera arquitectónica.

Y como tercer factor, está la preparación del terreno de un nuevo aparcamiento junto al almacén, para lo se realizarán trabajos previos como limpieza y retirada de todos los elementos almacenados en dicho espacio. Una vez despejada la zona, se procederá a acondicionar el terreno, nivelando la superficie para eliminar cualquier desnivel, con posterior relleno y compactado.

'Fuerteventura, bonita por naturaleza' contempla actuaciones durante quince meses. Se invertirán 4 millones de euros de fondos propios, en casi un centenar de «acciones de cercanía».

