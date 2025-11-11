Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Canarias en alerta por la borrasca Claudia, última hora en directo: clases suspendidas, lluvias e inundaciones
Cometas volando sobre las Grandes Playas de Corralejo, en el municipio de La Oliva. C7

Una cometa, un deseo: arranca el 38º Festival de Cometas de Corralejo

La cercanía de la borrasca Claudia cambia el programa del festival, adelantando un día el primer vuelo de cometas a este miércoles en la playa de la Concha, en El Cotillo. El vuelo inaugural en las Grandes Playas de Corralejo se mantiene para el viernes. Los cometistas procedentes de países como Holanda, Alemania o Italia

Catalina García

Puerto del Rosario

Martes, 11 de noviembre 2025, 15:43

Un día antes por la cercanía del paso de la borrasca Claudia, este miércoles, 12 de noviembre, ya está previsto que alcen su vuelo en Fuerteventura las primeras cometas de la 38ª edición del Festival Internacional de Cometas de Corralejo, referente mundial al que cada año acuden prestigiosos cometistas llegados de Holanda, Alemania o Italia y que tiñen de color y movimiento los cielos de la isla con millares de cometas.

Este miércoles, a partir de las 10.00 horas, los participantes comenzarán a probar las condiciones de viento en la playa de La Concha, en El Cotillo, a la espera del vuelo inaugural que tendrá lugar el viernes en Las Grandes Playas de Corralejo. Por delante casi una semana de actividades en torno a las cometas: exhibiciones de vuelo, talleres y concursos para toda la familia, combates de cometas, espectáculos nocturnos y conciertos, sin olvidar los diferentes talleres medioambientales y de concienciación del entorno natural, todo ello hasta el próximo domingo, 16 de noviembre.

Pensado para todos los públicos, el Festival Internacional de Cometas de Corralejo ofrece no sólo el espectáculo de miles de cometas surcando el cielo, sino también la posibilidad de participar en numerosas actividades en familia. Plazas disponibles en su página web, corralejokitefest.com.

El 38º Festival Internacional de Cometas de Corralejo está organizado por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de La Oliva, con el apoyo de la Consejería de Turismo del Cabildo de Fuerteventura y del Gobierno de Canarias, a través de Promotur Turismo Islas Canarias, y su marca «Islas Canarias, Latitud de Vida». Colaboran Binter y RIU Hotels and Resorts.

