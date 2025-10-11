El colapso de la oficina técnica del Ayuntamiento de Tuineje, «sin soluciones a la vista»

La oficina técnica municipal permanece sin juristas ni personal técnico, lo que impide la tramitación de licencias urbanísticas desde hace más de medio año

CANARIAS7 Puerto del Rosario Sábado, 11 de octubre 2025, 23:24 Comenta Compartir

El Partido Popular (PP) de Tuineje denuncia «la absoluta falta de respuesta» del grupo de gobierno municipal, conformado por Coalición Canaria (CC) y el PSOE, ante el colapso de la oficina técnica del Ayuntamiento, una situación que se prolonga desde hace más de ocho meses «y que sigue sin soluciones a la vista».

Actualmente, la oficina técnica municipal permanece sin juristas ni personal técnico, lo que impide desde hace más de medio año la tramitación de licencias urbanísticas.

«Lejos de plantear medidas concretas, el gobierno municipal no ha fijado siquiera una fecha estimada para la reactivación del servicio, prolongando una situación que afecta gravemente a vecinos, empresas y la propia administración local», afirman los concejales populares Esther Hernández y Paco Artiles.

El PP sostiene que «la parálisis de este servicio está secuestrando el desarrollo de Tuineje. Las familias no pueden construir su vivienda, los autónomos no pueden reformar sus negocios, las inversiones se paralizan y el Ayuntamiento es incapaz de generar ingresos por licencias».

El PP alerta del impacto real que esta situación está generando en la vida diaria: «proyectos bloqueados, oportunidades perdidas y un preocupante deterioro de la confianza en la administración pública. No estamos hablando solo de burocracia, sino de derechos y de oportunidades».