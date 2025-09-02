Cobra vida el festival de cortometrajes que avala Fuerteventura Film Commission La edición de estreno se centra en las fiestas insulares. Hasta el 14 de noviembre se admitirán inscripciones. Se impulsa el talento audiovisual

Ya es una realidad el festival de cortos de Fuerteventura Film Commission, una iniciativa que busca impulsar el talento audiovisual y poner en valor su riqueza cultural y patrimonial. El certamen, presentado este martes en el Cabildo, cuenta con la colaboración del cineasta local Adrián Tejero, con su productora Árida Films.

La presidenta insular, Lola García, en la cita para trasladar a la opinión pública la valía de la nueva iniciativa, animó a todas las personas relacionadas con las creaciones audiovisuales a participar en este festival, «que invita a transformar ideas y contar experiencias inspiradas en nuestro paisaje y cultura». La intención es que cada edición del festival se centre en una temática específica, siendo este año a Nuestra Señora de La Peña. «Algo muy nuestro, ya que es símbolo de unión de toda la isla», sentenció asimismo la presidenta.

Para la consejera de Fuerteventura Film Commission, Nereida Calero, «reafirmamos nuestra apuesta por el sector audiovisual en una isla que se ha consolidado como plató natural de rodajes internacionales y que ahora quiere seguir fortaleciendo su tejido creativo local y poner en valor nuestra identidad».

Servirá «para revalorizar lo que tenemos en esta isla a nivel cultural», dijo el cineasta que apadrina la actividad. Adrián Tejero invitó a la participación; «no sólo de profesionales, sino de cualquier persona que quiera retratar nuestra identidad y costumbres».

700 euros de premio

Los interesados pueden presentar ya sus trabajos, teniendo como plazo hasta el 14 de noviembre de 2025, a través del formulario habilitado en la página web Aridafilms.com/festival o en el correo festival@aridafilms.com.

En la gala final se proyectarán los cortometrajes seleccionados y se anunciará al ganador del premio al mejor trabajo filmado. El premio único será de 700 euros.