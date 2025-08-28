Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Nueva infraestructura. C7

Cinco puntos de recarga para vehículos eléctricos

La infraestructura de estreno se reparte entre La Oliva, Pájara y Puerto del Rosario

CANARIAS7

Puerto del Rosario

Jueves, 28 de agosto 2025, 14:33

El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Industria que dirige Lolina Negrín Pérez, ha informado este jueves de la entrada en funcionamiento de los primeros cinco puntos de recarga pública para vehículos eléctricos, dentro del proyecto de instalación de 15 cargadores de 22 kW en distintos municipios de la isla, financiados con fondos europeos Next Generation EU.

Este proyecto, adjudicado a Repsol Comercializadora de Productos Petrolíferos S.A., por un importe de 213.570,17 euros, supone un paso decisivo hacia la movilidad sostenible en Fuerteventura, ofreciendo a residentes y visitantes infraestructuras que facilitan la transición hacia el transporte eléctrico.

La presidenta insular, Lola García, señala que la instalación de estos puntos de recarga pública «supone un avance significativo para la movilidad sostenible en la isla, facilitando que tanto residentes como visitantes puedan optar por el transporte eléctrico de manera práctica y segura».

Por su parte, la consejera de Industria, Lolina Negrín, subraya que este proyecto refuerza la apuesta por la transición energética en Fuerteventura, modernizando la infraestructura de recarga y contribuyendo a reducir la huella de carbono y a fomentar un modelo de movilidad más limpio y eficiente.

Previsiones

Está la nueva infraestructura en La Oliva (3), Pájara (1) y Puerto del Rosario (1).

El resto de puntos, hasta completar los 15 previstos, se encuentran en fase avanzada de tramitación administrativa y de conexión eléctrica. En próximas fechas se irán incorporando los ubicados en Pájara, Betancuria y Puerto del Rosario, mientras que en Tuineje y Antigua se registran algunos retrasos en las licencias municipales.

Desde el Cabildo de Fuerteventura ponemos en valor la importancia de esta infraestructura como hito en la descarbonización de la movilidad en la isla, al tiempo que se seguirá informando de la puesta en marcha progresiva de los restantes puntos de recarga.

