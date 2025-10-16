Cinco escultores a pie de playa en Ajuy

Del 13 de octubre hasta el 2 de noviembre, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Pájara organiza el 12º Simposio Internacional de Escultura por segundo año consecutivo en la localidad marinera

El alcalde Alejandro Jorge, los artistas y concejales, en la presentación del simposio en Ajuy.

Catalina García Puerto del Rosario Jueves, 16 de octubre 2025, 12:44

Juan Miguel Cubas por Fuerteventura, Carlos Monge (México), Coralie (Francia), José Carlos Millán (Madrid) y Olena Dodatko (Ucrania) son los cinco artistas que, del 13 de octubre hasta el 2 de noviembre, participan en el 12º Simposio Internacional de Escultura de Pájara.

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento del sur de Fuerteventura organiza el encuentro que, por segundo año consecutivo, se celebra a la orilla de la playa marinera de Ajuy, donde turistas y ciudadanos pueden ver en directo el proceso creativo.

En esta edición, tres artistas trabajarán con metal y acero inoxidable, otra escultura realizará su creación con acero cortén y el majorero Juan Miguel Cubas transformará el gabro de Betancuria, como ya lo hizo el año pasado consiguiendo un pulpo. Las obras del simposio de 2024 lucen en varios enclaves de Ajuy.

Cuatro de los escultores que elaborarán sus piezas a la vista de turistas y vecinos. Ayuntamiento de Pájara