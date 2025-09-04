Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Klaus Berends. C7

El Centro de Arte Juan Ismael acoge a Klaus Berends

El 10 de septiembre se estrenará la muestra denominada 'Invictus'

CANARIAS7

Puerto del Rosariio

Jueves, 4 de septiembre 2025, 22:37

El Centro de Arte Juan Ismael (CAJI) inaugura el próximo 10 de septiembre la exposición creativa 'Invictus', del artista alemán Klaus Berends, que se mantendrá expuesta desde septiembre hasta enero. La obra, comisariada por Alejandro Gopar y producida por la Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias, recorre la trayectoria artística del autor desde sus inicios a bordo de un barco carguero hasta su consolidación como creador contemporáneo en Fuerteventura.

Con una propuesta estética que fusiona física cuántica, jazz y materiales naturales como sal, fieltro o polvo de mármol, Berends invita al espectador a reflexionar sobre la fugacidad del tiempo, la resistencia silenciosa frente al consumo y la belleza que habita en lo cotidiano.

La muestra se ha expuesto en el Centro de Arte La Regenta y en La Sala de Exposiciones del Cabrera Pinto entre 2024 y principios de 2025. La exhibición en el CAJI será la tercera y última itinerancia de este proyecto expositivo retrospectivo.

Para el comisario, Alejandro Gopar, la muestra «plantea preguntas incisivas sobre el papel del arte en la sociedad contemporánea. Explorando cómo el artista inspirado por la filosofía del proceso, desafía las normas».

