Del cementerio a la punta de Jandía

Los trenes de recebe del Cabildo de Fuerteventura inician el trabajo en el municipio de Pájara y de Antigua

El tren de recebe, donde termina la carretera asfaltada y empieza el camino de tierra hasta la punta de Jandía, en el municipio de Pájara.

Catalina García Puerto del Rosario Martes, 25 de noviembre 2025, 15:08

Los trenes de recebe del Cabildo de Fuerteventura, desde el servicio de Obras y Maquinaria, iniciaron este martes la rehabilitación de las pistas de tierra de la punta de Jandía, en el municipio de Pájara, y Antigua.

Se trata de una actuación periódica, en coordinación con los ayuntamientos de Pájara y Antigua, que continúa el trabajo realizado en la vía que une Corralejo y El Cotillo por la costa, y que también estuvo coordinado con el Consistorio de La Oliva.

Uno de los trenes de recebe comenzó los trabajos desde el cementerio de Morro Jable y avanzará hasta completar la red viaria de la Punta de Jandía. Lo mismo están haciendo los operarios y las máquinas del tren de recebe destinado a cubrir estos días las vías de tierra del municipio de Antigua, confirma Blas Acosta, responsable insular de Obras y Maquinaria.