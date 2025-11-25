Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El tren de recebe, donde termina la carretera asfaltada y empieza el camino de tierra hasta la punta de Jandía, en el municipio de Pájara. C7

Del cementerio a la punta de Jandía

Caminos ·

Los trenes de recebe del Cabildo de Fuerteventura inician el trabajo en el municipio de Pájara y de Antigua

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Martes, 25 de noviembre 2025, 15:08

Comenta

Los trenes de recebe del Cabildo de Fuerteventura, desde el servicio de Obras y Maquinaria, iniciaron este martes la rehabilitación de las pistas de tierra de la punta de Jandía, en el municipio de Pájara, y Antigua.

Se trata de una actuación periódica, en coordinación con los ayuntamientos de Pájara y Antigua, que continúa el trabajo realizado en la vía que une Corralejo y El Cotillo por la costa, y que también estuvo coordinado con el Consistorio de La Oliva.

Uno de los trenes de recebe comenzó los trabajos desde el cementerio de Morro Jable y avanzará hasta completar la red viaria de la Punta de Jandía. Lo mismo están haciendo los operarios y las máquinas del tren de recebe destinado a cubrir estos días las vías de tierra del municipio de Antigua, confirma Blas Acosta, responsable insular de Obras y Maquinaria.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La calima se aleja de Canarias y la Aemet advierte del giro que llega en las próximas horas
  2. 2 Una mujer resulta herida en una agresión entre vecinas en La Aldea de San Nicolás
  3. 3 Canarias cambia su himno y escudo para añadir a La Graciosa
  4. 4 Muere Zenón Sánchez, el jefe de la Policía Local conocido como el cuarto rey mago
  5. 5 La Aemet anuncia una tregua y advierte de lo que está por venir en Canarias
  6. 6 El fondo de inversiones rechaza el alquiler social a la familia numerosa de Ingenio pendiente de desahucio
  7. 7 El homicida confiesa: «No fui a matarlo, estaba muy nervioso, solo quería herirlo»
  8. 8 La Policía Local de San Bartolomé de Tirajana desmonta la versión sobre la retirada de una tarjeta de estacionamiento de discapacidad
  9. 9 Tejeda, entre los cinco pueblos finalistas para ser el iluminado por Ferrero Rocher
  10. 10 Agaete se despide del bar El Perola: «Las piernas ya no me dan»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Del cementerio a la punta de Jandía

Del cementerio a la punta de Jandía