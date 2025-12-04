Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El acto tuvo lugar a las puertas de la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Fuerteventura, en la calle peatonal de Puerto del Rosario. Delegación del Gobierno en Canarias

Celebración de los 50 años de España en libertad con el alumnado de Fuerteventura

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, recordó que la isla va a adquirir un protagonismo particular a inicios de 2026 en la celebración de los 50 años de España en libertad, por la significación que tuvo como espacio de represión del colectivo LGTBI+ en Tefía, tal y como anunció el ministro Angel Víctor Torres

Puerto del Rosario

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:32

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, acompañado por la subdelegada del Gobierno en Las Palmas, Teresa Mayans, y por la directora insular de la Administración General del Estado en Fuerteventura, María Jesús de la Cruz, presidió este jueves el acto conmemorativo de los 50 años de España en libertad que ha organizado la Dirección Insular coincidiendo con el 50 aniversario del fin de la dictadura de Francisco Franco.

Este acto, organizado en la céntrica calle Primero de Mayo de Puerto del Rosario, combina teatro, monólogos, música y una exposición y forma parte de los eventos que han organizado las siete sedes insulares de la Delegación del Gobierno en Canarias dentro de la iniciativa España en libertad, 50 años puesta en marcha por el Gobierno de España.

Las propuestas artísticas relacionadas con la dictadura y la reinstauración de un régimen de libertad en España han estado protagonizadas por el alumnado de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de centros educativos de distintos municipios de Fuerteventura.

Se trata en concreto del IES Puerto del Rosario, del IES San Diego de Alcalá, del IES Santo Tomás de Aquino, del CIFP Majada Marcial, del CPEIPS Sagrado Corazón, del IES La Oliva, del IES Corralejo, del IES Vigán y del CEO Antigua.

«Seguimos celebrando el medio siglo de libertad en Canarias, como en el resto del país, y en esta ocasión lo hacemos en Fuerteventura. Más allá de este acto, esta isla va a adquirir un protagonismo particular a inicios de 2026 en la celebración de los 50 años de España en libertad, por la significación que tuvo como espacio de represión del colectivo LGTBI+ en Tefía. Así lo anunció solo hace unos días el ministro Ángel Víctor Torres», recuerda el delegado del Gobierno en Canarias.

Delegación del Gobierno en Canarias
