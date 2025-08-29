Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Protesta ante una sede de Correos. C7
Fuerteventura

CCOO denuncia que falta personal en Correos

Cada cartero «hace el trabajo de dos personas», se asegura

CANARIAS7

Puerto del Rosario

Viernes, 29 de agosto 2025, 22:53

Correos padece en Fuerteventura una situación de precariedad, debido a la escasez de personal, según el sindicato CCOO.

Se reclama la presencia de más trabajadores, para con ello evitar la acumulación masiva de cartas y paquetes que ahora acontece. Cada cartero hace ahora «el trabajo de dos personas», se denuncia.

En versión sindical, hay «miles de envíos acumulados diariamente en centros como Puerto del Rosario, Antigua, Gran Tarajal, Corralejo, Morro Jable».

Y se añade en la nota trasladada a la opinión pública que «la falta de contratación, que incluye, además de las plazas sin cubrir por jubilación y otras situaciones, la no cobertura de bajas y vacaciones, ha sobrecargado al personal existente, mermando gravemente la eficiencia del servicio».

Esta situación se ha a conocer a la presidenta del Cabildo, Lola García. . Durante el encuentro, los representantes de CCOO trasladaron a la máxima responsable de la primera Corporación su profunda preocupación por la acumulación de envíos y el notable deterioro en la calidad del servicio de este servicio público.

Desde CCOO se califica el servicio postal como un derecho esencial y un pilar para la cohesión social y económica de la isla. «Es inadmisible que el colapso en la gestión de envíos esté afectando de esta forma a nuestros vecinos», se afirma en el comunicado.

Movilizaciones

Ante esta situación, el sindicato exige a Correos que tome medidas urgentes para normalizar el servicio, garantizando la cobertura de personal necesaria y aplicando un plan de contingencia. La organización sindical advierte de que, si la situación no se corrige de inmediato, se verán obligados a continuar movilizándose en defensa de un servicio público digno, eficiente y de calidad.

El Cabildo de Fuerteventura ha mostrado su disposición a colaborar para encontrar una solución estructural que evite la repetición de este problema.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aumenta la criminalidad en Canarias: los asesinatos se disparan un 223% y los secuestros un 100%
  2. 2 La mayor tragedia en la ruta canaria: 143 víctimas en un cayuco naufragado frente a Mauritania
  3. 3

    La pistolera que mató a dos niños en Mineápolis disparó hasta 116 balas
  4. 4 La caída de escombros en un edificio de Escaleritas provoca daños materiales
  5. 5 La viñeta de Morgan de este viernes 29 de agosto
  6. 6 Dos heridos críticos en una colisión frontal en la GC-500, en San Bartolomé de Tirajana
  7. 7 El Open Arms estará dos meses en Canarias para actuar en el rescate de migrantes «si se lo piden»
  8. 8 Yéremy se va a la Premier y deja dinero a la UD Las Palmas
  9. 9 «Casi acaban con nuestro negocio»
  10. 10 La plantilla de la naviera Armas «inquieta» por la falta de información de la venta

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 CCOO denuncia que falta personal en Correos

CCOO denuncia que falta personal en Correos