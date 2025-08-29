CCOO denuncia que falta personal en Correos

CANARIAS7 Puerto del Rosario Viernes, 29 de agosto 2025, 22:53 Comenta Compartir

Correos padece en Fuerteventura una situación de precariedad, debido a la escasez de personal, según el sindicato CCOO.

Se reclama la presencia de más trabajadores, para con ello evitar la acumulación masiva de cartas y paquetes que ahora acontece. Cada cartero hace ahora «el trabajo de dos personas», se denuncia.

En versión sindical, hay «miles de envíos acumulados diariamente en centros como Puerto del Rosario, Antigua, Gran Tarajal, Corralejo, Morro Jable».

Y se añade en la nota trasladada a la opinión pública que «la falta de contratación, que incluye, además de las plazas sin cubrir por jubilación y otras situaciones, la no cobertura de bajas y vacaciones, ha sobrecargado al personal existente, mermando gravemente la eficiencia del servicio».

Esta situación se ha a conocer a la presidenta del Cabildo, Lola García. . Durante el encuentro, los representantes de CCOO trasladaron a la máxima responsable de la primera Corporación su profunda preocupación por la acumulación de envíos y el notable deterioro en la calidad del servicio de este servicio público.

Desde CCOO se califica el servicio postal como un derecho esencial y un pilar para la cohesión social y económica de la isla. «Es inadmisible que el colapso en la gestión de envíos esté afectando de esta forma a nuestros vecinos», se afirma en el comunicado.

Movilizaciones

Ante esta situación, el sindicato exige a Correos que tome medidas urgentes para normalizar el servicio, garantizando la cobertura de personal necesaria y aplicando un plan de contingencia. La organización sindical advierte de que, si la situación no se corrige de inmediato, se verán obligados a continuar movilizándose en defensa de un servicio público digno, eficiente y de calidad.

El Cabildo de Fuerteventura ha mostrado su disposición a colaborar para encontrar una solución estructural que evite la repetición de este problema.