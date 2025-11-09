El Castillo tiene una nueva plaza pública

El Ayuntamiento de Antigua recepciona la obra incluida en el convenio suscrito en 2023 con la promotora Comercio y Desarrollo, que construye un centro comercial en la localidad turística

El alcalde Matías Peña firma la recepción de la nueva plaza pública en El Castillo.

Catalina García Puerto del Rosario Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:12

El Castillo cuenta con una nueva plaza pública en virtud del convenio suscrito en 2023 entre el Ayuntamiento de Antigua y la promotora Comercio y Desarrollo.

Entre otras contraprestaciones, el acuerdo incluía la entrega, sin coste para las arcas municipales, este nuevo espacio público amueblado y terminado que se emplaza junto a vías principales de la localidad turística como la avenida El Castillo y las calles Ajicán y alcalde Juan Évora.

La promotora impulsa el cercano centro comercial en construcción, que en los próximos días anunciará su apertura, «ofreciendo una referencia de marcas internacionales y un espacio innovador para el residente y turista que nos visita», adelanta el alcalde Matías Peña, que en la imagen recepciona la nueva plaza pública de la localidad turística.

