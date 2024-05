Sin carne de cabra en Fuerteventura, que se trae hasta de la Península

Catalina García Puerto del Rosario Miércoles, 29 de mayo 2024, 14:07 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Ni para un puchero, ni para hacerla en salsa, ni mucho menos para un tostador, «ya no hay cabras para carne» confirma Matías Peña, consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Fuerteventura y ganadero de toda la vida. A la hora de elegir, el sector primario prefiere destinar la cabaña a la elaboración del queso que vender la carne.

Al queso, a unos diez euros el kilo de fresco y más si semicurado, el ganadero le saca más rentabilidad. «El sector vende todo el queso que tiene y a buenos precios», corrobora Peña. Por eso, si destinan animales a la venta de carne «sólo son las cabras que ya no dan leche».

La dedicación a la elaboración del queso ha obligado a que la demanda de carne de cabra se cubra en Fuerteventura con el producto de fuera, de otras islas y hasta de la Península. En algunos supermercados, «dicen que es carne de cabra de Canarias y es de otros lugares».

No es sólo por la dedicación del ganado a la elaboración del queso, añade el consejero insular, también es por la demanda de carne de baifo. «Al sacrificarlos, acabas con la posibilidad de aumentar la cabaña».

Menor incidencia tiene la competencia por la compra de leche de cabra por parte de empresas ganaderas industriales de Lanzarote y Gran Canaria, da fe Matías Peña. «Y por la misma razón es más rentable dedicar los animales a la elaboración del queso. El litro de leche no lo pagan tan bien como el kilo de queso. Con siete litros de leche, se elabora un queso que luego se vende a diez o doce euros el kilo».

Ante este panorama, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca anuncia una línea nueva de subvenciones para la recría ganadera. «Aún estamos elaborando las bases, pero algo tenemos que hacer porque ya no hay cabras casi en Fuerteventura. Lo mismo pasa en Gran Canaria, a donde fuimos el fin de semana pasada a una feria y el sector grancanario nos decía lo mismo».

Las carnicerías regentadas por ganaderos, sí asegurada la carne de cabra

Sin embargo, los ganaderos que se dedican a la venta de carne en el mercado municipal de Puerto del Rosario (reubicados por obras de modernización en el supermercado Macario) tienen carne de cabra. Juan Vera, que tiene la explotación en la cercana Zurita, ofrece de todo. «Hoy tengo cabrito, cerdo y por supuesto carne de cabra».

Maximino Robayna, más de medio siglo vendiendo carne en el mercado capitalino desde su ganadería situada en Betancuria, primero pregunta quién dice eso de que no se encuentra carne de cabra de Fuerteventura y luego confirma que tiene sí, pero no suficiente para todos los clientes. «Pero no es por el queso, es porque la gente se ha ido aburriendo de la ganadería por los precios de los piensos y ganaderos, ganaderos de verdad, ya quedamos pocos. Otra cosa es comprar un ganado de cabras y tenerlas, pero ganaderos no quedamos muchos».