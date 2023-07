Carla Brito: «Echo de menos en EEUU la ensaladilla rusa de mi abuela Bila»

Con doce años, Carla (Antigua, 2004) fichó con el Spar Gran Canaria y con 17 años dio el salto a EEUU.

–Empezaste jugando el club de baloncesto Amuley, de Puerto del Rosario. ¿Soñaste alguna vez en cruzar el charco y llegar a hacerlo en un equipo de EEUU con 17 años?

– En ningún momento me hubiera llegado a imaginar llegar tan lejos con el baloncesto. Yo empecé jugando por diversión y por probar un deporte nuevo, pero al final agradezco todo lo que me ha pasado y espero seguir aprendiendo mucho.

– Hablando de edades, ¿con cuántos años te fuiste para el Spar Gran Canaria y si te costó mucho dejar familia e isla atrás?

– Me fui con doce años, bueno, faltaban dos meses para cumplir los trece. Al principio me costó un poco porque, al final, era la primera vez que salía de casa y claramente eché de menos a mi familia y amigos.

– ¿Cómo acabó esta tu primera temporada en las Bulls de South Florida?

– Después de mi primera temporada en los Bulls de South Florida, estoy muy contenta, porque yo iba con la idea de jugar pocos minutos, que es lo que suelen darle a las jugadoras de primer año, pero al final he conseguido jugar bastante. Es una universidad en la que se trabaja mucho en el equipo de baloncesto, y son muy exigentes con los estudios, pero lo he podido compaginar bien, deporte y estudios. Me gustó mucho y por eso voy a repetir el año que viene.

– ¿Y en la Universidad del Sur de Florida?

– Me ha ido muy bien el primer año de universidad. Saqué todo el curso con buenas notas. En las universidades americanas, y concretamente en la de South Florida, te ayudan a compaginar trabajo deportivo y estudios, pero eso sí, si no estudias, no te dejan jugar.

– Nunca doy un balón por perdido, comentaste tras caerte sobre el público en uno de tus partidos en EEUU. ¿Cómo resultó la experiencia?

– Fue una situación graciosa: fui a coger un rebote, yo vi que podía llegar a coger el balón después de haberme caído detrás de los asientos que están pegados a la cancha, pero volvería a tirarme por detrás de los asientos y desde cualquier sitio si es por salvar una bola o por ayudar a mi equipo.

Ampliar Javier Melián / Acfi Press

– ¿Tus padres y hermano han ido ya a verte jugar con las Bulls?

– Este año no fueron, pero bueno, todavía tienen tres años para venir a visitarme.

– ¿Cuántos años permanecerás con las Bulls de South Florida y qué vas a hacer mientras en el plano académico?

– Pues la idea es estar los cuatro años que dura la carrera. Estoy estudiando Educación Física.

– ¿Ya te crees tu particular sueño americano o aún te ves dentro de una película?

– Bueno, sigue siendo un sueño porque no te crees que sea todo tan grande y tan profesional, pero seguramente cuando vuelva en agosto volveré a quedarme flipando con todo.

– ¿Qué echas más de menos en Florida?

– Echo de menos la comida, la comida de mi casa y sobre todo la de mi abuela Bila, en especial la ensaladilla rusa y el potaje de arvejas.

– A este paso, realmente podrás vivir del baloncesto algún día.

– Bueno, esa es mi intención poder jugar al baloncesto como si fuera mi profesión. Es muy complicado porque al final el deporte femenino no recibe muchas ayudas económicas, aunque hay gente que si tiene la suerte de vivir de ello y ese es mi objetivo.

– Si miras para atrás, ¿cada paso te ha costado sacrificios?

– Creo que el gran sacrificio ha sido salir de casa y dejar todo atrás, sobre todo a mi familia. Por ejemplo, tengo primos más pequeños y me estoy perdiendo como van creciendo, y a mis amigos de Fuerteventura que, quieras o no, te vas distanciando de ellos. Pero tengo que decir que ha valido la pena el sacrificio porque, si no, no hubiera conseguido nada de lo que tengo.

– ¿Has convencido a las Bulls (toro en inglés) de South Florida para que cambien la mascota por una cabrita majorera?

– Ja, ja, Bueno, el toro está bien, ya en el club de baloncesto de aquí, el Amuley, tuve la cabra.

– ¿Cuántas veces has sido elegida para la selección española de baloncesto femenino?

– Empecé cuando tenía quince años y a partir de ahí me han convocado todos estos años atrás. Este año me han llamado para la selección femenina U19 y la U20, espero formar parte de las doce jugadoras seleccionadas.

– ¿Te ves como la Pau Gasol femenina en unos años?

– No, para nada. Mi objetivo es ser yo misma e intentar dar lo mejor de mí al equipo en el que este, y finalmente poder vivir del baloncesto.

– Si no te hubieras dedicado al baloncesto, ¿qué deporte?

– Claramente me hubiera dedicado al fútbol, mi deporte favorito, pero cuando empecé a practicar deporte no habían equipos femeninos, eran mixtos y como era tan atrevida, mi padre tenía miedo que me hiciera daño, ja,ja, ja, ja, pues entonces, me metí a baloncesto.