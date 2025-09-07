Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Delegación majorero en una actividad promocional para captar escandinavos. C7
Fuerteventura

La captación de turismo nórdico se convierte en objetivo prioritario

Clave será el vuelo a estrenar en noviembre con Dinamarca

CANARIAS7

Puerto del Rosario

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:40

Turismo del Cabildo ha desarrollado varias acciones promocionales en las últimas fechas en aras de consolidar la presencia en suelo majorero de viajeros escandinavos. Las actuaciones se centraron de modo especial en Finlandia, Suecia y Dinamarca; con vistas a la muy próxima campaña de invierno.

«Esta acción es estratégica para reposicionarnos en un mercado nórdico que valora nuestros paisajes y la calidad de la hostelería majorera», según la consejera Marlene Figueroa; añadiendo al respecto que «estamos apostando por priorizar la promoción en mercados cuyas cualidades, como su capacidad de gasto en destino y su perfil de cliente tranquilo interesado en conocer los valores de nuestra isla».

Se intentará sacar máximo beneficio a la nueva ruta de SAS, que unirá Copenhague con la isla, desde el 1 de noviembre y que enlazará con todas las capitales nórdicas.

La hoja de ruta de Turismo para recuperar el mercado escandinavo ha aprovechado los picos de venta que se producen en agosto en Finlandia, Suecia, Dinamarca y Noruega para presentar in situ nuestra oferta. Cabe recordar que el gasto medio diario en destino, sin incluir vuelo, de un turista finlandés es de 158 euros, el de un turista sueco es de 128,3 euros y el de un turista noruego es de 108,3 euros.

«Recuperar la confianza de los mercados escandinavos manda un mensaje positivo a futuros clientes y a los profesionales de la hostelería majorera», advierte Marlene Figueroa.

