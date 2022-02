Pilar González: «Si no estás capacitada para una tarea, debes abandonar. Si no lo haces tú, te tienen que cesar» La alcaldesa de La Oliva presenta la tercera mayoría de gobierno de La Oliva y justifica el cese de la concejala de En Marcha, Idaira Rodríguez

La alcaldesa de La Oliva, Pilar González, ha dado a conocer la nueva mayoría de gobierno, la tercera de esta legislatura, después de que en diciembre cesara a la concejala de Urbanismo y número 2 de En Marcha, Idaira Rodríguez, que justificó al traer a colación que «en esta vida no se puede faltar jamás al respeto, a la educación y sobre todo a la verdad, y todo esto ha sido una tónica constante en la concejala cesada, y eso sin dejar a un lado que, cuando se encomienda una tarea, tienes que estar perfectamente capacitada para sacarla adelante y, si no, tienes que abandonar. Si no lo haces, te tienen que cesar». El partido de Pedro Amador, en enero y tras constatar que Jerónimo Lozano Santana se quedaba en el grupo de gobierno, pasó a la oposición.

En la nueva reestructuracíón, el socialista Julio Santana asume la primera tenencia de alcaldía y Celino Umpiérrez, de NC, la segunda. «Se producen cambios sólo sobre las áreas de los concejales que han abandonado el gobierno. El objetivo es mantener la estabilidad y continuidad de toda la gestión que se vine desarrollando», ha destacado la alcaldesa Pilar González.

María del Carmen Cabrera Álamo, exPodemos, asume las áreas de Contratación, Transparencia y Disciplina Urbanística de Actividades y Medio Ambiente; Antonio Pereira González, del PP; será concejal de Economía y Hacienda, Recaudación, Accesibilidad, Movilidad y Transportes; Jerónimo Lozano Santana, exEn Marcha, gestionará Deportes, Parques y Jardines, Cultura y Patrimonio Cultural. A las áreas que ya gestionaba el socialista Luis Alba Pérez, se suma la de Tráfico.

Por su parte, la alcaldesa se reserva el ejercicio de las competencias en materia de Recursos Humanos, Urbanismo y Planeamiento y Seguridad Ciudadana.

González ha subrayado que «este es un grupo cohesionado, unido, que está trabajando por el interés general. Tenemos un presupuesto de 32 millones para ejecutar y seguir desarrollando toda la acción que teníamos prevista. No hay lugar a dudas para la estabilidad».