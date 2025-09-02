El Campamento de Verano y Deporte 2025 de Puerto de Rosario se cierra con fiesta Las actividades han contado con más de un centenar de participantes

CANARIAS7 Puerto del Rosario Martes, 2 de septiembre 2025, 22:48

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario celebró el pasado fin de semana la clausura del Campamento de Verano y Deporte 2025, un proyecto que durante mes y medio ha reunido a más de un centenar de escolares del municipio en torno al deporte, el juego y la convivencia.

La jornada final se trasladó al Estadio Municipal de Los Pozos, donde las familias pudieron compartir con los pequeños una mañana diferente y llena de alegría. Hinchables, fiesta de la espuma, juegos y sorpresas animaron la cita, que concluyó con la entrega de obsequios a todos los participantes: diploma personalizado, gorra, mochila y cantimplora.

El alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, destacó durante el acto que «hoy vemos la mejor recompensa al trabajo de muchas semanas: las sonrisas de los niños y niñas y la tranquilidad de sus familias al saber que han contado con un entorno seguro, educativo y divertido. Para nosotros es fundamental ofrecer este tipo de iniciativas que ayudan a conciliar y, al mismo tiempo, fomentan valores como la convivencia, la igualdad y el respeto».

Por su parte, el concejal de Deportes, Luis Chacón, puso en valor la implicación de todas las personas que han hecho posible este campamento: «Han sido semanas intensas, con actividades deportivas, educativas y lúdicas en diferentes espacios del municipio. Queremos agradecer a las familias la confianza depositada y al equipo técnico y monitores por su entrega diaria. Sin duda, hemos demostrado que el deporte es una herramienta maravillosa para crecer y compartir».

El evento contó también con la presencia del gerente de la empresa adjudicataria Grupo Tafor Canarias, Adasat Alonso, quien felicitó a los menores por su participación y animó a las familias a seguir apostando por el deporte y la vida activa.