Cajasiete respalda «el día a día» de los pescadores de la cofradía de Corralejo

La entidad bancaria financiará la actividad de los marineros del norte de Fuerteventura

Cajasiete y la cofradía de pescadores de Corralejo, en el municipio de La Oliva, han sellado un nuevo convenio de colaboración destinado a impulsar el desarrollo de la actividad económica de los profesionales del mar en el norte de Fuerteventura.

El convenio tiene como objetivo principal facilitar el día a día y la inversión de los pescadores y autónomos del mar. Cajasiete ha diseñado una gama de soluciones que cubren desde la financiación para la actividad hasta la gestión de cobros y pagos.

La firma oficial tuvo lugar en la sede de la cofradía de pescadores de Corralejo, reforzando el compromiso de la entidad financiera con el sector primario de Canarias y fue rubricado por José Manuel Garrido García, director de Relaciones Institucionales de Cajasiete, y Juan Francisco González Pérez, patrón mayor.

El patrón mayor del norte majorero expresó su satisfacción por que el convenio con Cajasiete es «un gran avance para nuestra cofradía y todos los cofrades. Contar con una entidad que se preocupa por incluir productos tan vitales como la financiación naval y las soluciones de cobro modernas nos da seguridad y nos permite mirar al futuro con más optimismo, facilitando las inversiones necesarias para mantener la sostenibilidad de nuestra actividad pesquera».

Con este acuerdo, confirmó el director de Cajasiete, «no solo proporcionamos herramientas financieras, sino que reafirmamos nuestro apoyo incondicional a los profesionales de la pesca de Corralejo y El Cotillo».

El patrón mayor de Corralejo, Juan Francisco González, y el director de Relaciones Institucionales de Cajasiete, José Manuel Garrido, firman el convenio.