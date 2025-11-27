Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Yacimiento aborigen de La Oliva usado como lugar de rituales de santería y denunciado en septiembre de 2025 por el colectivo de arqueología social Imastanen. Imastanen

Cabildo y ULPGC 'toman el pulso' a los yacimientos aborígenes de Fuerteventura

Arqueología ·

La investigación tiene un período de vigencia de tres años. Durante la primera anualidad, los trabajos se centran en la fase de documentación y análisis previo. La fase de excavaciones arqueológicas comenzará el próximo año 2026

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:19

Cuál es el estado de los yacimientos aborígenes de Fuerteventura y qué hacer para frenar su deterioro: son los objetivos del convenio suscrito entre el Cabildo majorero y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

La Consejería de Patrimonio Cultural aporta 300.000 euros al que es el primer convenio específico sobre la investigación del patrimonio arqueológico aborigen de Fuerteventura, con el objetivo de ampliar los conocimientos que se tienen sobre los diferentes yacimientos y durante un período de vigencia de tres años.  Algunos de los yacimientos podrían arrojar vestigios de ocupación en otros períodos distintos a la época aborigen, «lo que hace aún más interesante el proyecto», destaca Rayco León, responsable insular de área.

El convenio con la ULPGC permitirá no solo investigar estos yacimientos, sino también analizar minuciosamente por especialistas su estado de conservación y determinar las medidas exactas a ejecutar en cada caso frenando el deterioro y garantizando que el patrimonio perdure para las futuras generaciones.

La ULPGC aporta al proyecto un equipo interdisciplinar que garantizará un conocimiento profundo de los yacimientos arqueológicos de Fuerteventura, abordando tanto su dimensión arqueológica como su contexto documental e histórico.

Durante la primera anualidad, los trabajos se centran en fase de documentación y análisis previo: recopilación de información documental y material, prospecciones arqueológicas en las zonas de estudio, evaluación de estados de conservación, etc. Con esta información detallada, la fase de excavaciones arqueológicas comenzará el próximo año 2026.

