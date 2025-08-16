El Cabildo sube a 1,4 millones las ayudas a las empresas de Fuerteventura

Son dos líneas de ayudas: al fomento de la contratación y para la puesta en marcha de iniciativas empresariales

Catalina García Puerto del Rosario Sábado, 16 de agosto 2025, 20:20 Comenta Compartir

El Cabildo de Fuerteventura ha abierto la nueva convocatoria para solicitar las ayudas al fomento de la contratación y para la puesta en marcha de iniciativas empresariales en la isla. En total, se destinan más de 1,4 millones de euros entre ambas líneas de ayudas, contando con fondos propios del Cabildo majorero y financiación del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan).

La consejera de Promoción Económica y Fomento del Empleo, Nuria Cabrera, detalla que se destinan 797.000 euros en ayudas al fomento de la contratación, que permiten a los beneficiarios sufragar los costes salariales del personal contratado, así como las cargas de la Seguridad Social que deben abonar cuando contratan nuevo personal.

Por su parte, se destinan 637.364,65 euros a la línea de subvenciones para la puesta en marcha de iniciativas empresariales que se dirigen a personas físicas, jurídicas o agrupación de las mismas que promuevan proyectos empresariales en la isla de Fuerteventura.

Las personas interesadas tienen 10 días hábiles para presentar sus solicitudes a través de la sede electrónica del Cabildo. Toda la información sobre la convocatoria estará disponible en: https://www.cabildofuer.es/cabildo/atencion-al-ciudadano/ayudas-becas-y-subvenciones/promocion-economica/

Este año, la convocatoria de ayudas se ha mejorado con la modificación de sus bases para poder ampliarlas a más beneficiarios y adaptarlas a la realidad del tejido empresarial majorero. La modificación de las bases responde a dos demandas generales planteadas por las personas beneficiarias. Por un lado, se ha reducido el plazo de empadronamiento, lo que amplía el acceso a las ayudas.

Por otro lado, se han definido con mayor claridad las categorías subvencionables y se ha digitalizado por completo el proceso de solicitud, agilizando así su tramitación y llevándose a cabo íntegramente a través de la sede electrónica del Cabildo.