El Cabildo rehabilita el paisaje tradicional entre Agua de Bueyes y Tiscamanita Se contempla una inversión de medio millón de euros, con vistas a recuperar una superficie de 211.000 metros cuadrados

CANARIAS7 Puerto del Rosario Jueves, 21 de agosto 2025, 22:42

El Cabildo dio inicio este jueves a una ambiciosa intervención sobre un paisaje tradicional especialmente emblemático, caso de las gavias y muros de piedra seca que se extienden, por más de 211.000 metros cuadrados, entre Agua de Bueyes y Tiscamanita. La acción se incluye en el programa 'Fuerteventura, bonita por naturaleza' y cuenta con un presupuesto de justo medio millón de euros.

Los trabajos de adecentamiento y rehabilitación sostenible de este paisaje tradicional que se extiende por los municipios de Tuineje y Antigua se prolongarán durante seis meses e implicará a varias cuadrillas especializadas en la recuperación de muros de piedra seca y en el desbroce y rehabilitación de gavias para cultivo.

Según la presidenta del Cabildo, Lola García, «la rehabilitación de este paisaje tradicional reafirma el compromiso con la recuperación de la esencia de Fuerteventura, a través de la puesta en valor y conservación de estructuras históricas, como gavias y muros de piedra seca, que forman parte de nuestra patrimonio cultural y ambiental».

En versión del titular de Obras y Maquinaria, Blas Acosta, explica que «con el programa 'Fuerteventura, bonita por naturaleza' mantenemos el foco de atención en los detalles, en las acciones que aportan una mejora sustancial en la calidad de vida de los majoreros y suponen un plus positivo en la experiencia de los visitantes».

El proyecto aborda la restauración de gavias, muros de mampostería en seco de las mismas y cadenas de piedra seca en laderas. Para la rehabilitación de la zona de cultivo de las gavias, se procederá al desbroce del interior y a su explanación por medio del desplazamiento de tierras con medios mecánicos, trasladándolo desde el interior de la parcela hacia el exterior para reforzar su dique de tierra o trastón. Se usará piedra de la zona.

Más que paisajes

El encargo 'Fuerteventura, bonita por naturaleza' realizado por el departamento que dirige Blas Acosta a su medio propio Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan) contempla actuaciones a largo de 15 meses, entre 2024 y 2025. Durante ambos ejercicios se invertirán cuatro millones de euros de financiación propia en cerca de un centenar de «acciones de cercanía» que inciden directamente en la conservación del entorno natural, en la buena percepción de los visitantes y en la calidad de vida de los residentes.

Fuerteventura carece de una cubierta vegetal que dificulte o impida la libre circulación del agua por las laderas. Además, sufre el abandono de las zonas tradicionalmente utilizadas para el cultivo. Por tanto, resulta de gran interés mantener las ventajas que proporcionan los sistemas de gavias tradicionales y el sistema de cadenas de cara a conservar la fertilidad de la tierra.

El sistema de gavias y cadenas de Fuerteventura se caracteriza por su bajo consumo energético y por el uso de tecnologías blandas. El resultado de este sistema tradicional es eficaz lucha contra la desertificación en medios áridos, y un ejemplo de gestión del agua.

Entre sus ventajas, destaca que evitar las pérdidas de suelo, incrementa las reservas de agua propiciando la infiltración, disminuye los riesgos de erosión hídrica y eólica, controla la salinidad de los suelos, sirve como reserva ecológica para especies en peligro de extinción y aporta un singular valor turístico a través del paisaje agrícola tradicional de gavias.

