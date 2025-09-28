El Cabildo reconoce la excelencia del destino Fuerteventura con los Premios Distinguidos de Turismo 2025 Los premios Playa de Oro se entregaron a Bodegas Conatvs, el Grupo Catamarán Excursión, María Alonso del Pino Brito y Holger Ziechert por su fidelidad con Fuerteventura

La marina de Caleta de Fuste, en el municipio de Antigua, ha sido el escenario de la Gala Distinguidos del Turismo de Fuerteventura 2025. Una noche de reconocimientos en la que el Cabildo insular y el Patronato de Turismo entregaron los galardones a cuatro premiados por su trayectoria, calidad e iniciativa turística, coincidiendo con el Día Internacional del Turismo.

El acto estuvo precedido de un espectáculo cultural en la bahía de Caleta de Fuste, como puesta en valor de este enclave como zona turística de Fuerteventura. Se rindió homenaje a Francisca Calero (Frasquita), empresaria pionera en un pueblo que hoy se ha convertido en una de las localidades turísticas más destacadas de la Isla. Al inicio de la gala, se recordó, además, la figura de Ángel Jove Capellán, reconocido empresario fundador de la cadena Hoteles Elba y el Centro Comercial Atlántico, recientemente fallecido.

A continuación, la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, y la consejera de Turismo, Marlene Figueroa, pusieron en valor unos premios que reconocen el trabajo de los profesionales del turismo que hacen de Fuerteventura un destino de calidad, respetuoso con el entorno y el modelo de turismo sostenible que necesita Fuerteventura.

Lola García, agradeció la presencia de empresariado y profesionales del sector turístico «en un encuentro que rinde homenaje a quienes contribuyen con su trabajo a que Fuerteventura sea un verdadero destino turístico de calidad.

Es fundamental visibilizar ese trabajo de nuestros profesionales y reflexionar, al mismo tiempo, sobre el modelo turístico que queremos para Fuerteventura, con capacidad para crear empleo, dinamizar la economía local y mejorar la calidad de vida de quienes vivimos aquí». Aprovechó, además, para agradecer la coordinación entre Cabildo de Fuerteventura y todos y cada uno de los ayuntamientos de la Isla.

Por su parte, la consejera de Turismo, Marlene Figueroa, felicitó a los galardonados y galardonadas, «justos merecedores de las distinciones, demostrando con su buen hacer la excelencia del sector turístico en Fuerteventura».

Figueroa subrayó los buenos datos y perspectivas de futuro del destino, gracias a una estrategia «que debe contar con la necesaria implicación de los empresarios y empresarias, y trabajadores, así como las instituciones majoreras, de cara a propiciar una mayor sostenibilidad y que los beneficios se distribuyan en la Isla».

El alcalde de Antigua, Matías Peña, subrayó que «celebrar los premios en Caleta de Fuste es también una distinción para esta localidad turística que siempre agradezco». «Felicitar y agradecer la aportación de las empresas destacadas y recordar que el turismo bien planteado es el que se desarrolla en paralelo a la mejora de vida de los residentes en la isla, insistiendo que sean nuestras costumbres, productos y tradiciones los que nos identifiquen y no al revés».

A continuación, se entregaron los esperados premios Playa de Oro. El alcalde Matías Peña hizo entrega del galardón 'Destino Azul' al Grupo Catamarán Excursión, en reconocimiento a su compromiso con la sostenibilidad marina y su aportación a la diversificación de la oferta turística de la isla. Fundada en 2013 en Caleta de Fuste, la empresa ha impulsado un modelo innovador de ocio marítimo y deportivo, contribuyendo a posicionar a Fuerteventura como destino náutico de referencia en Canarias.

El Playa de Oro en la categoría 'Cliente', se concedió el premio a Holger Ziechert, turista alemán que desde 1977 ha visitado la isla más de 150 veces a lo largo de 48 años. El premio fue entregado por la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, como reconocimiento a su fidelidad y cariño hacia Fuerteventura lo convierten en un auténtico embajador afectivo, reflejando su vínculo con la isla en dos libros: Mi Fuerteventura antes y ahora y Mi Aldiana Club Fuerteventura.

La consejera de Turismo del Cabildo, Marlene Figueroa, entregó el premio de la categoría 'Empresa' a Bodegas Conatvs, ubicada en Lajares, reconocida por su trayectoria como empresa referente en el turismo de interior con identidad rural. Se trata de la primera bodega de Fuerteventura inscrita en la Denominación de Origen Protegida Islas Canarias, que combina la producción de vinos de alta calidad con experiencias turísticas vinculadas al conocimiento, la sostenibilidad y la cultura local.

En la modalidad 'Trayectoria Individual' fue distinguida María Alonso del Pino Brito, propietaria y gestora del restaurante La Jaula de Oro, en Ajuy. La presidenta insular, Lola García, hizo entrega del galardón a este negocio familiar, fundado en los años cincuenta, que se ha convertido en un referente gastronómico y social del municipio. Desde hace veintisiete años, María del Pino mantiene una apuesta firme por la calidad y la sostenibilidad a través de productos de kilómetro cero, consolidando al restaurante como punto de encuentro para residentes y visitantes.

Con estos reconocimientos, el Cabildo de Fuerteventura destaca la importancia de un modelo turístico que fomente el empleo local, dinamice la economía insular y, al mismo tiempo, preserve el territorio y mejore la calidad de vida de los residentes.