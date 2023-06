El Cabildo de Fuerteventura estrena insignias... y nueva presidenta

A la hora que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda estar a la sombra durante esta ola de calor, el Cabildo de Fuerteventura proclamó presidenta y estrenó insignias institucionales con cordón en blanco y verde, esto es los colores de la bandera majorera para los que no estén puestos en vexilología (yo también tuve que buscar el palabrejo en el diccionario de la RAE).

Mientras los 30 grados fundían las calles de Puerto del Rosario, los nuevos consejeros desafiaban a la OMS con chaquetas, casi todos en tonos azules oscuros, salvo el mayor y el menor en edad, el socialista Carlos Rodríguez y el nacionalista Adargoma Hernández, que optaron por los tonos crudos mientras colgaban las insignias institucionales de los cuellos de los nuevos herederos de Manuel Velázquez Cabrera. Y un popular Domingo Pérez, que eligió el gris. Hubo hasta dos que todavía fueron más lejos y se pusieron corbata: los socialistas Blas Acosta y Víctor Alonso, para que quedara bien clarito que la gente del sur se toma muy a pecho los actos solemnes y la fiesta de la democracia que es la investidura de un Cabildo.

Ampliar Javier Melián / Acfi Press

La ola de calor se batía en duelo contra el aire acondicionado de la Casa Palacio Insular -ahí deberían tomar nota en las Casas Consistoriales de Puerto del Rosario, que la toma de posesión pasó por microondas- mientra seguía el novedoso reparto de insignias. El azul por un lado y el beige por otro predominaron en las consejeras, empezando por la propia presidenta recién estrenada cuyo traje a ratos parecía blanco, a ratos color hueso, acorde este último con el hueso que le toca digerir y solucionar: acabar con los cortes de agua en cada casa, en cada municipio salvo los que no dependen del CAAF.

Ya ganaba el calor al aire acondicionado de la Casa Palacio, y el micrófono cercano al ejemplar de la Constitución parecía tener un tic que a ratos paraba un consejero, a ratos el encargado de protocolo, cuando llegaron los azules de la consejera de Turismo, Marlen Figueroa, y de la popular Jessica de León, que cogió el acta para soltarla en breve camino del Gobierno de Canarias y que puso el momento amiguis al desearle a la presidenta «suerte, amiga Lola, ojalá nos volvamos a encontrar», que una ruptura abrupta de pacto no quita lo cortés.

La OMS no puede estar al tanto, pero el Ayuntamiento de Pájara madrugó en eso de comprar las insignias institucionales para sus concejales y le lleva por lo menos dos legislaturas de ventaja al Cabildo en esto de los atributos de los actos protocolarios. Distinciones que, por otro lado, sirven para confirmar quién es el tío o la tía que te suena, pero que no acabas de ubicar. Por eso, enhorabuena a Lola García y al resto de 23 consejeros, que ya me quedé con sus caras para cuando me corten de nuevo el agua en casa.