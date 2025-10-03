El Cabildo destina 3,4 millones a las personas vulnerables de Fuerteventura

En el ejercicio de 2024, la cooperación insular con los seis ayuntamientos permitió atender a 9.776 personas de toda Fuerteventura

El Cabildo de Fuerteventura firmó este viernes los convenios bianuales de calidad de vida y dependencia, a través de los cuales destina 3.406.821 euros a los seis ayuntamientos para los ejercicios 2025 y 2026. Los convenios se articulan desde el área de Acción Social, reforzando el compromiso de la Corporación Insular con la atención a las personas.

En el ejercicio de 2024, esta importante cooperación permitió que fueran atendidas 9.776 personas de todos los municipios.

La primera mandataria majorera Lola García explicó que con la firma de estos convenios, por más de 3,4 millones de euros, el Cabildo «asegura la calidad de los servicios que se prestan a las personas. Esta es una de nuestras grandes prioridades como institución insular». Asimismo, García destacó el trabajo que hacen el personal de los ayuntamientos, «atendiendo cada día a las personas que más lo necesitan».

Por su parte, el consejero de Acción Social, Víctor Alonso, apuntó que los convenios permitirán la contratación de 34 profesionales de diferentes ramas como psicólogos, trabajadoras sociales, educadores familiares, administrativos, auxiliares administrativos, auxiliares de servicio a domicilio y pedagogos, entre otros.

Gracias a este esfuerzo, se apoya la ejecución de los programas de apoyo a las prestaciones básicas de los servicios sociales comunitarios de los seis ayuntamientos, así como emergencia social, mujeres víctimas de violencia de género, atención a la infancia y familias, entre otros colectivos vulnerables. «Los ayuntamientos son la primera puerta a la que llaman las personas que más lo necesitan y de ahí nuestra apuesta decidida por estos convenios».