Cabildo y Cámara de Comercio se vuelcan con AgroFuer

AgroFuer

La primera edición de AgroFuer, a celebrar en Tuineje. será una iniciativa dinámica, enmarcada dentro del programa 'Fuerte por Naturaleza', impulsado por la Consejería de Turismo y financiado por los fondos europeos Next Generation EU.

Servirá para promover la economía de las zonas rurales y fomentar el consumo de productos kilómetro cero, se dijo este jueves en la presentación oficial.

AgroFuer se celebrará durante dos días, 5 y 6 de septiembre; que se prevén «llenos de gastronomía, música y una variada oferta cultural para que locales y turistas puedan disfrutar de las singularidades de Fuerteventura de la mano de los mejores expertos en el sector». Además, el evento contará con la celebración de dos talleres de artesanía tradicional, impartidos por expertos locales.

La presidenta insular, Lola García, subrayó en la presentación que «AgroFuer representa mucho más que una feria es, sobre todo, un espacio donde se unen el producto kilómetro cero, la artesanía y la cultura majorera», añadiendo que «durante esas jornadas, Tuineje será un punto de encuentro para demostrar que Fuerteventura es mucho más que sol y playa. Es campo, es historia, es cultura viva».

En similar tónica que la presidenta, la consejera de Turismo, Marlene Figueroa, señaló que «el turismo busca, cada vez más, un destino de mayor calidad. Esa calidad debe transmitirse a través del producto local, la gastronomía y nuestra cultura».

Por su parte la alcaldesa de Tuineje, Candelaria Umpiérrez, agradeció que se haya elegido su municipio para la celebración de la primera edición de AgroFuer. Y aprovechó para invitar a todo el público para que participe en ella.

El presidente de la Cámara de Comercio de Fuerteventura, Juan Jesús Rodríguez, destacó que «esta feria es importante», enfatizó, «porque el sector turístico es el promotor de la economía de la isla, pero también tiene que ser el elemento tractor de otros sectores para dinamizarlos».

Este proyecto dinamizador lo realizan el Cabildo y la Cámara, que el pasado 6 de agosto firmaban un convenio bajo la máxima de vincular el crecimiento del sector turístico con el desarrollo de las comunidades rurales.