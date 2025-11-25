Cabildo y Cámara de Comercio impulsan la Ventanilla Unica Empresarial

Con fondos del Fdcan, ofrece asesoramiento personalizado, apoyo en la elaboración de proyectos, orientación jurídica y administrativa, y agiliza de manera significativa los trámites para la creación de nuevas empresas

La consejera Nuria Cabrera y Juan Jesús Rodríguez Marichal, de la Cámara de Comercio, suscriben el convenio.

CANARIAS7 Puerto del Rosario Martes, 25 de noviembre 2025, 15:36

El Cabildo y la Cámara de Comercio de Fuerteventura han firmado el convenio de colaboración para la consolidación y prestación del servicio de Ventanilla Única Empresarial (VUE), un punto integral de atención que centraliza y agiliza los trámites necesarios para la puesta en marcha de iniciativas emprendedoras en la isla.

La Ventanilla Única Empresarial ofrece asesoramiento personalizado, apoyo en la elaboración de proyectos, orientación jurídica y administrativa, y agiliza de manera significativa los trámites para la creación de nuevas empresas.

La financiación del convenio forma parte del programa Fdcan.

El acuerdo contempla, además, la mejora de la eficiencia operativa, el impulso del emprendimiento local, el fomento de la competitividad y la atracción de inversiones para Fuerteventura.