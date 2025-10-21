El Cabildo busca financiación para el Centro Polivalente de Formación de Fuerteventura

La isla también pide la ampliación del CIFP Majada Marcial, en Puerto del Rosario. El futuro centro de estudios superiores se ubicará en el Parque Tecnológico

La presidenta Lola García, en una reunión con los consejeros Adargoma Hernández y Nuria Cabrera.

Catalina García Puerto del Rosario Martes, 21 de octubre 2025, 13:10

El Cabildo de Fuerteventura busca financiación para el futuro Centro Polivalente de Formación, al tiempo que trabaja en la redacción del proyecto de estas instalaciones orientadas a acoger estudios superiores.

El futuro edificio, a construir en el Parque Tecnológico, promoverá la implantación de estudios universitarios y superiores en Fuerteventura, de modo que se siga mejorando en formación y poder retener así el talento, destaca la presidenta majorera Lola García.

Las instalaciones darán cabida a grados ya existentes y posibles nuevos estudios superiores en Fuerteventura, además de la Escuela de Enfermería de la ULPGC que funciona desde hace años en la isla.

El Cabildo sigue pidiendo al Gobierno de Canarias que promueva las infraestructuras educativas que necesita Fuerteventura. «El desarrollo del proyecto del Centro Polivalente de Formación no exime al Ejecutivo autonómico de atender demandas como un centro propio para la Escuela de Arte de Fuerteventura o la ampliación del CIFP Majada Marcial, en Puerto del Rosario», apunta Adargoma Hernández, consejero insular de Educación.