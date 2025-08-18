Cabildo y Asofuer impulsan la creación de empleo y el emprendimiento

Catalina García Puerto del Rosario Lunes, 18 de agosto 2025, 12:57 Comenta Compartir

El Cabildo majorero ha suscrito un convenio de colaboración con la Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura (Asofuer) para desarrollar, conjuntamente, el proyecto 'Foros de Economía, Emprendimiento y Empleo en Fuerteventura'. Esta iniciativa cuenta con la cofinanciación del Gobierno de Canarias, enmarcada dentro del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan).

El proyecto consta de cuatro foros especializados dirigidos a emprendedores, profesionales, estudiantes, inversores y organismos públicos, con el objetivo principal de crear un espacio de diálogo, formación e intercambio de experiencias que fortalezcan el ecosistema económico local. Entre otros fines fundamentales destacan la promoción del emprendimiento y la innovación, haciendo énfasis en sectores estratégicos como el turismo sostenible, la digitalización y la economía creativa.

Estos foros también ofrecerán recursos formativos prácticos para emprendedores, así como información clave sobre incentivos fiscales, subvenciones, programas de apoyo financiero como el REF y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).