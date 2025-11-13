Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Nueva tubería por el municipio de Betancuria. CAAF

El CAAF renueva 2.000 metros de tubería en Betancuria

Agua ·

El plan insular de modernización de las infraestructuras hidráulicas de Fuerteventura tiene como objetivo reducir pérdidas y mejorar la eficiencia del suministro de agua

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:45

Comenta

El Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura (CAAF) continúa con los trabajos de mejora de la red hidráulica en el municipio de Betancuria, en colaboración con el Ayuntamiento.

Hasta la fecha, ya se han instalado 2.000 metros de nuevas tuberías en distintos puntos del municipio, dentro del plan insular de modernización de las infraestructuras hidráulicas, cuyo objetivo es reducir pérdidas y mejorar la eficiencia del suministro.

Las actuaciones se están desarrollando en los núcleos de Valle de Santa Inés, Playa del Valle, Betancuria, Vega de Río Palmas y Campo Viejo, donde se están sustituyendo antiguas conducciones por nuevas tuberías de PVC y PE-100, materiales más resistentes y duraderos frente a la presión y las condiciones del terreno, detallan fuentes del CAAF.

