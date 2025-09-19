El CAAF estrenará servicio de lectura de contadores y facturación del agua La adquisición de nuevas membranas, con una dotación de más de un millón de euros, servirá para mejorar la eficacia de las desaladoras

La junta general del Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura (CAAF) aprobó este jueves la adjudicación del contrato para modernizar y mejorar la gestión operativa de la entidad. Este nuevo sistema de gestión comercial servirá para mejorar la gestión del ciclo del agua en el ámbito insular.

Permitirá la automatización de lecturas y facturación, así como la telelectura de contadores, garantizando la calidad de la actividad. Incluye, asimismo, unidades de control para el cálculo de agua no facturada, así como una oficina virtual del ciudadano, integrada con la sede electrónica del CAAF, entre otras muchas mejoras.

Este nuevo sistema de gestión comercial mejorará el flujo de información, incrementando la eficiencia y la gestión operativa.

Se ha decidido confiar en Canaragua Inversiones, empresa de reconocida solvencia en el sector. Para un periodo de cuatro años se hará frente a un desembolso de poco más de un millón de euros, suma muy por debajo a la cifra inicialmente marcada.

Nuevas membranas

Curiosamente, una cantidad similar es la concretada para el proceso de compra, ya en marcha, de nuevas membranas de ósmosis inversas, en el afán de renovar equipos. Con ello se mejorará la eficacia de las plantas desaladoras que operan en la isla.

En conjunto se contempla el estreno de 1.682 membranas, como mínimo. Hasta el 10 de octubre habrá de plazo para el registro de propuestas en tiempo y forma, de modo que es probable que la adjudicación pueda cerrarse antes de que el año acabe. A partir de la firma del acuerdo. La entidad adjudicataria tendrá siete meses de plazo para la entrega del material que precisa el CAAF.

Menos dinero institucional

En la misma junta general, encabezada por la presidenta insular, Lola García, se acordó reducir las aportaciones económicas de los seis ayuntamientos y del Cabildo. Será así a partir de 2026.

Dichas aportaciones alcanzarán la cota de 6,5 millones de euros, entre todas las entidades, lo que supondrá el año próximo una reducción en más de un 65% con respecto a 2024, cuando los consistorios y primera Corporación realizaron un gran esfuerzo para apoyar las actuaciones hidráulicas que han permitido superar la situación de emergencia hídrica. Este es el primer paso para la elaboración y aprobación del presupuesto del CAAF de 2026, que se prevé que prospere en octubre.

Tanto la presidenta, como el consejero de Aguas, Adargoma Hernández, agradecieron a las instituciones locales el esfuerzo hecho para afrontar inversiones.