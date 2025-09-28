El CAAF concluye la mayor renovación de las redes de agua de su historia: 40.000 metros

Sólo en el municipio de Puerto del Rosario se instalaron más de 20.000 metros de nuevas conducciones

El Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF) ha finalizado un ambicioso plan de renovación y ampliación de infraestructuras hidráulicas que supone la instalación de cerca de 40.000 metros de nuevas conducciones en distintos municipios de la isla. Se trata de la mayor inversión en redes ejecutada por el CAAF desde su creación, con el objetivo de mejorar el suministro y garantizar un servicio más eficiente y sostenible para la ciudadanía.

Las actuaciones abarcan prácticamente todo el territorio insular. Sólo en el municipio de Puerto del Rosario se instalaron más de 20.000 metros de nuevas conducciones, distribuidos en zonas como Tetir, La Asomada, Tesjuate, El Time, Ampuyenta, Los Estancos, Casillas del Ángel, Majada Marcial o varias calles de la capital majorera.

En La Oliva se ejecutaron más de 4.500 metros de redes, con obras en Corralejo, El Cotillo, Vallebrón, Villaverde y el barranco de Fimapaire.

A ello se suman los trabajos realizados en Antigua, con más de 6.000 metros de tuberías en localidades como Triquivijate, Agua de Bueyes o Casillas Morales; en Betancuria, con 2.000 metros; en Tuineje, con 2.840 metros; y en Pájara, con 1.580 metros adicionales.

La suma de todas estas intervenciones eleva la cifra de metros renovados y de nueva instalación a aproximadamente 40.000 metros, «lo que marca un hito sin precedentes en la historia del CAAF», destaca la presidenta majorera Lola García.

El consejero delegado del CAAF, Adargoma Hernández, subraya la trascendencia de estas obras: «Estamos ante la mayor renovación y ampliación de redes jamás realizada por el Consorcio».

Esta inversión no solo mejora la capacidad de distribución de agua potable, sino que también reduce las pérdidas en la red, refuerza la seguridad del servicio y garantiza que el CAAF responda mejor a las necesidades de una isla en crecimiento. «Es un paso decisivo hacia un sistema más moderno, fiable y eficiente para todos los majoreros», sentencia Hernández.