Una de las radios escolares que participó en el encuentro auspiciado por la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Fuerteventura.

Buenos días, Fuerteventura, desde la radio escolar

Un total de 830 personas, entre estudiantes y docentes, participaron este viernes en el primer Encuentro Insular de Radios Escolares, organizado por el Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Educación y Juventud

Puerto del Rosario

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:31

Un total de 830 personas, entre estudiantes y docentes, participaron este viernes en el primer Encuentro Insular de Radios Escolares, organizado por el Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Educación y Juventud.

El Centro Insular de Juventud, en Puerto del Rosario, acogió esta primera edición que contó con la participación de un total de veinte centros educativos. Docentes, alumnado y profesionales de la radio estuvieron presentes en la jornada, cuyo objetivo es reconocer y fomentar la creatividad, el trabajo en equipo y la calidad de las producciones radiofónicas escolares.

Durante la jornada, se hizo entrega del Premio Ecca a las radios escolares de Fuerteventura, que reconoce a las mejores producciones radiofónicas del alumnado en tres categorías: mejor entrevista, mejor contenido de entretenimiento y mejor reportaje.

El centro ganador al premio Mejor Entrevista fue para quinto de primaria del CEIP Puerto Cabras, con un trabajo sobre la entidad ecca.edu. En la categoría de Mejor Contenido de Entretenimiento, el premio fue para alumnado de primero y segundo de primaria del CEIP Agustín Millarés Carló, por su programa de entretenimiento con noticias, programas especiales, centro meteorológico y publicidad.

Por su parte, el premio a Mejor Reportaje fue para alumnos y alumnas de segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria, con un reportaje sobre historias de la radio en Fuerteventura.

Cada galardón cuenta con una dotación de 300 euros para la mejora del equipamiento de las radios premiadas.

