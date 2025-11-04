«En breve», Fuerteventura tendrá Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil

El PSOE apunta a que la base del nuevo servicio debería ubicarse en Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje, para operar en todo el territorio. La nueva unidad traería a una treintena de agentes especializados a Fuerteventura, más la esctructura de mando

El PSOE avanza la hoja de ruta del nuevo servicio de la Benemérita en Fuerteventura.

Catalina García Puerto del Rosario Martes, 4 de noviembre 2025, 13:42 Comenta Compartir

«En breve», adelanta el PSOE, se pondrá en marcha en Fuerteventura la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Guardia Civil. José Cabrera, secretario socialista de política municipal, considera que la base del nuevo servicio debería localizarse en Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje, por razones de operatividad en todo el territorio.

La Usecic, que es un grupo operativo de intervención rápida que apoya a otras unidades y actúa en la prevención del delito, es una «unidad especializada de la Guardia Civil con esas características que es muy necesaria en Fuerteventura», confirma Cabrera Noda. Sobre todo porque supondría la incorporación de, al menos, una treintena de agentes especializados y su estructura de mando.

Los socialistas traen a colación que, después del verano, la Guardia Civil en la isla obtuvo la ampliación de su estructura de mando, ganando una plaza de comandante. «Una vez alcanzado ese primero objetivo que defendimos, el segundo era incrementar su catálogo en el sur de la isla».

Ampliar José Cabrera Noda, secretario de políticas municipales del PSOE de Fuerteventura. C7