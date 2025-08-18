Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Braulio empezó su carrera artística en 1973. C7

Braulio canta '8 Décadas' con entrada gratuita

Conciertos ·

El cantautor canario actúa el próximo 13 de septiembre, a las 21.00 horas, en el Palacio de Formación y Congresos, en Puerto del Rosario

Puerto del Rosario

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:48

Con una carrera artística iniciada en 1973, el cantautor canario Braulio interpreta en el Palacio de Formación y Congresos, en Puerto del Rosario, el próximo 13 de septiembre a las 21.00 horas, Braulio. 8 Décadas, un espectáculo producido por Camino Viejo Producciones, con música en vivo, una puesta en escena de alto nivel y un repertorio que recorre sus temas más reconocidos.

Las entradas para el concierto se pueden adquirir gratuitamente a través de culturafuerteventura.es, con una fianza de diez euros. El Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias organiza el concierto del arista canario.

Con esta actuación, el artista busca emocionar, cantar y recordar, pero también conectar a distintas generaciones de público en torno a la música y las historias que solo él sabe contar como nadie.

