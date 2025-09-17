El borrador del nuevo PIOF se llevará a pleno del Cabildo en octubre En paralelo al futuro gran documento se están haciendo avances para que pueda prosperar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales

El Cabildo, a través del área de Ordenación del Territorio, continúa trabajando, con carácter prioritario, en la elaboración del nuevo Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF). Y también se está avanzando con respecto al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN). La previsión es poder llevar el documento borrador y documento inicial estratégico al pleno cabildicio a celebrar el próximo mes de octubre.

Tras este paso esencial en el salón de plenos, la documentación será puesta a disposición de toda la ciudadanía, para su consulta, «a efectos de seguir recabando aportaciones por parte de todos los agentes implicados», según consta el plan de trabajo.

Tal y como se dio a conocer este martes, para que sea posible alcanzar el acuerdo plenario el príximo mes; la presidenta insular, Lola García; y la titular de la Consejería de Ordenación del Territorio, Nereida Calero, están protagonizando encuentros para compartir la primera entrega del borrador del PIOF/PORN. En este marco se enmarcan las reuniones mantenidas en este tramo final del verano con representantes de los seis ayuntamientos. E igual se ha hecho con todos los grupos políticos con presencia en la primera Corporación.

Esta primera documentación se presenta «con el objetivo de seguir recabando las aportaciones de las administraciones y agentes implicados», según se ha dado traslado a la opinión pública insular. Los encuentros han contado con la participación, además, de personal técnico de la Consejería de Ordenación del Territorio, incluida su directora insular, además del equipo redactor.

«Máximo consenso»

Esta amplia ronda de contactos se ha mantenido tras una primera serie de encuentros que tuvo lugar a lo largo de junio pasado, con los diferentes departamentos del Cabildo, organismos autónomos, ayuntamientos y otras administraciones implicadas; así como colegios profesionales de arquitectos, aparejadores y biólogos. También hubo citas con representantes del sector primario, del mercado turístico y del ámbito comercial, así como con varias asociaciones ecologistas.

Lola García y Nereida Calero coincidieron este pasado martes en hacer énfasis en el trato preferente que se está dispensando a la planificación territorial desde el gobierno insular, por tratarse de «uno de los grandes compromisos del Cabildo de Fuerteventura». El objetivo es que los instrumentos que se encuentran en redacción sean elaborados «con el máximo consenso de todos los agentes implicados, ciudadanía, administraciones y diferentes sectores profesionales».