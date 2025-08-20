Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Presentación de la iniciativa. C7
Boletos para ayudar a mejorar la salud mental

La iniciativa tiene apoyo empresarial en Puerto del Rosario

CANARIAS7

Puerto del Rosario

Miércoles, 20 de agosto 2025, 22:16

Ya está en marcha la iniciativa 'Juntos Sanamos', con apoyo de la Asociación Empresarios Puerto del Rosario y Asomasamen.

Se venden boletos, a euro, hasta el 30 de octubre, para el sorteo de cheques-regalo y lotes de productos del 4 de noviembre. La recaudación patrocinará propuestas en favor de la salud mental; se dijo en la presentación en sociedad hecha este miércoles.

Laniela Plotegher, presidenta de la Asociación de Empresarios de Puerto del Rosario, destacó en la presentación que «con esta iniciativa queremos demostrar que el comercio local también puede ser motor de solidaridad y contribuir activamente a causas que fortalecen a nuestra comunidad.»

Por su parte, Ana Trujillo, presidenta de ASOMASAMEN, subrayó que «'Juntos Sanamos' simboliza la unión entre el tejido empresarial y la salud mental. Es una oportunidad para visibilizar y normalizar la importancia del bienestar emocional en nuestra sociedad.»

Con esta rifa solidaria, la capital majorera da un paso adelante hacia un modelo de comunidad más consciente, unida y solidaria.

