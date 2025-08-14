En blanco y azul, El Cotillo espera a las fiestas

El Ayuntamiento de La Oliva, a través de las concejalías de Obras y Servicios y de Playas, arregla la zona del Muellito y el paseo marítimo, escenarios de varios actos populares de las fiestas de la Virgen del Buen Viaje

El concejal de Obras y Servicios, Luis Alba, en la obra de mantenimiento del paseo marítimo de El Cotillo.

Catalina García Puerto del Rosario Jueves, 14 de agosto 2025, 11:56

En blanco y azul, El Cotillo se pone guapo para acoger las fiestas patronales de la Virgen del Buen Viaje.

El Ayuntamiento de La Oliva, a través de las áreas de Obras y Servicios y de Playas, finalizan las distintas actividades de mantenimiento y reparación de la zona del Muellito y el paseo marítimo de El Cotillo, que serán escenarios de varios de los actos más populares: la fiesta de la espuma, el asadero de las salemas de la calada y el inicio de la procesión marítima, entre otros.

Desde el Consistorio del norte de Fuerteventura explican que son tareas periódicas de rehabilitación y mantenimiento de estos espacios tan singulares, «resaltando el blanco y azul, los colores característicos de este pueblo marinero», coinciden Luis Alba y Julio Santana, concejales de área.

El Muellito y alrededores ya están preparados para los actos festivos. Ayuntamiento de La Oliva