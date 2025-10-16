Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El muerto en el choque contra una guagua en Juan Grande es un expolicía condenado por narcotráfico
Velero encallado el pasado 26 de agosto de 2025 frente a Lobos, en la playa del Medio, en Corralejo, y retirado el 26 de septiembre. Efe

Fuera con los barcos abandonados en tres puertos de Fuerteventura

Puertos Canarios ·

El consejero regional Pablo Rodríguez anuncia la mayor inversión en la última década en los muelles de Corralejo, Gran Tarajal y Morro Jable, con cerca de cinco millones de euros

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Jueves, 16 de octubre 2025, 14:32

Puertos Canarios ha contratado la retirada de las embarcaciones abandonadas en los varaderos de los muelles de Corralejo, Gran Tarajal y Morro Jable. Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, adelantó en el Parlamento autonómico que el objetivo es mejorar «la seguridad y la imagen» de las instalaciones.

Durante su intervención en comisión parlamentaria sobre las actuaciones en los tres puertos de titularidad autonómica de la isla, Rodríguez proclamó que Puertos Canarios ha recuperado «el pulso en Fuerteventura con varias actuaciones valoradas en cinco millones de euros, después de demasiado tiempo sin actuaciones relevantes ni inversión pública, para paliar la deuda histórica que se tiene en esta materia con la isla».

En Corralejo, uno de los enclaves con mayor tráfico marítimo del archipiélago, el Ejecutivo ha ejecutado una renovación integral orientada a mejorar la seguridad de la ciudadanía. La obra más relevante del puerto de Corralejo es el acondicionamiento general del puerto, actualmente en ejecución, con un presupuesto de 726.621 euros, que incluye la pavimentación, la mejora del saneamiento, el vallado de seguridad, un nuevo aljibe y la renovación de elementos estructurales.

En el muelle de Gran Tarajal, la actuación más significativa es la actualización de la instalación eléctrica de baja tensión, adjudicada por 793.263 euros, que permitirá cumplir la normativa vigente, mejorar el suministro a los pantalanes y modernizar la red de agua y energía en la dársena comercial.

Más al sur, en el puerto de Morro Jable, Obras Públicas apunta a la continuación del proyecto Marina Jandía, cuya primera fase concluyó con la puesta en servicio de los pantalanes y cuya segunda fase culminará a finales de 2025.

