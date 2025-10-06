Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La barandilla se coloca donde el desnivel con la arena es más alto. C7

Barandilla para el paseo marítimo de Tarajalejo

El Servicio de Obras y Maquinaria del Cabildo, a través del programa 'Fuerteventura, bonita por naturaleza', instala la protección para los ciudadanos en acero inoxidable

Puerto del Rosario

Domingo, 5 de octubre 2025, 23:54

El Servicio de Obras y Maquinaria del Cabildo, a través del programa 'Fuerteventura, bonita por naturaleza' inició la instalación de una barandilla de 70 metros de largo en el paseo marítimo de Tarajalejo. Se trata de una acción combinada con el Ayuntamiento de Tuineje.

Además, el proceso para construir una nueva escalera de acceso a la playa, previa retirada de los escombros de la antigua, comenzó on la contratación del estudio geotécnico exigido por ley. El tramo elegido coincide con la zona donde el desnivel de la avenida respecto a la playa es de al menos dos metros y por ello aconseja tomar medidas preventivas frente a caídas fortuitas.

El material elegido para la barandilla, atendiendo a su ubicación junto al mar, garantiza su durabilidad y resistencia: tubos de acero inoxidable.

