Entrega de la bandera. C7

La bandera de Antigua se queda en Pakistán

La cesión se ha hecho por el escalador Armando Placeres

CANARIAS7

Antigua

Sábado, 30 de agosto 2025, 22:54

ras lograr la hazaña, el pasado 13 de agosto, de completar la subida al Golden Peak en Pakistán, cima de más de 8.000 metros de alto, participando en la expedición Spantik de Explorek2pk; Armando Marco Placeres, a petición especial de la Escuela Internacional Alpina de Pakistán, ha hecho entrega de la bandera de Antigua, con Fuerteventura, Canarias y España.

La bandera fue la que acompañó al escalador durante su recorrido. Esta bandera se exhibirá ahora en la Galería de Atletas Legendarios en Pakistán. «Representa la historia, la identidad y el espíritu de unidad y cooperación», en versión del principal protagonista de la aventura.

La cesión ha sido aplaudidad desde el Consistorio de Antigua.

