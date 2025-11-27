Balance de los programas europeos Next Generation: el 80% invertido en Fuerteventura

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, revisa el grado de ejecución de los programas con una inversión de 18,7 millones

La consejera Marlene Figueroa, la secretaria de Estado Rosario Sánchez y la presidenta Lola García, en el Paisaje Protegido de Vallebrón, en el municipio de La Oliva.

Catalina García Puerto del Rosario Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:09 Comenta Compartir

El grado de ejecución de los fondos europeos Next Generation en Fuerteventura asciende al 80%, constató la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez. Es el balance que arroja el programa de inversiones valoradas en un total de 18,7 millones de euros , dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno central.

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, confirmó este «alto grado de ejecución» en su visita al Cabildo de Fuerteventura. Junto a la presidenta Lola García y la consejera de Turismo, Marlene Figueroa, visitó los trabajos de los paisajes protegidos de Vallebrón y Vallegrande, así como la rehabilitación del mercado de la Casa del Coronel en La Oliva, proyectos que se desarrollan con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) y que revaloriza el patrimonio histórico y cultural de Fuerteventura.

Ampliar Las cuadrillas trabajan en la restauración del Paisaje Protegido de Vallebrón, en el municipio de La Oliva. Javier Melián / Acfi Press

Desde el Cabildo Insular, y en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Fuerte por Naturaleza, se vienen ejecutando proyectos por valor de 9.133.137 euros en diferentes ámbitos que abarcan desde la rehabilitación del patrimonio histórico como la torre defensiva del Tostón en El Cotillo, el mirador de Morro Velosa o el mercado de la Casa del Coronel en La Oliva; actuaciones en infraestructuras públicas como la avenida de Puerto del Rosario; adecentamiento y recuperación de entornos naturales como Vallebrón y Vallegrande o la naturalización del Saladar de Jandía.

También se está desarrollando una plataforma Big Data para la monitorización de todos los indicadores socioeconómicos y de gestión relacionados con el turismo de la isla, inversiones en la mejora de la señalización y puntos de información turística inteligente, promoción del consumo local Kilómetro cero; desarrollo de la red de playas inteligentes; la mejora del sistema de recogida de residuos en playas y la reutilización de aguas; alumbrado fotovoltaico Starlight, etc.

«No se trata únicamente de proyectos para mejorar la experiencia de los turistas, sino de multitud de actuaciones para garantizar el futuro de los destinos y empresas locales de Fuerteventura», explicó la secretaria de Estado de Turismo en Fuerteventura, que añadió que de esta manera también se asegura «que se orienten hacia un modelo de turismo más sostenible, que sea fuente de trabajo de calidad y prosperidad, y mantenga un equilibrio para el bienestar de los majoreros y majoreras»».

Visita de la secretaria de Estado al Cabildo majorero, donde fue recibida por la presidenta Lola García y la consejera insular de Turismo, Marlene Figueroa, entre otras. Javier Melián / Acfi Press

Rosario Sánchez subrayó que trata de «la mayor inversión pública que se ha hecho nunca» en España en materia turística, y también en Fuerteventura. añadiendo sobe el impacto de las inversiones turísticas a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

«Una de las líneas prioritarias de este Cabildo de Fuerteventura es trabajar por la protección de nuestro paisaje y territorio, así como nuestra identidad como pueblo. Una estrategia que debe ser trasversal desde todas las áreas de la Corporación Insular, como ocurre con el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Fuerte por Naturaleza', con actuaciones por diferentes puntos de toda la geografía insular», destacó Lola García, primera mandataria majorera.

Por su parte, la consejera insular de Turismo, Marlene Figueroa, señaló que desde la primera institución majorera «estamos firmemente comprometidos con una gestión eficiente de los recursos, habiendo alcanzado un 80% de ejecución, para el desarrollo de la triple sostenibilidad en la isla de Fuerteventura: económica, social y medioambiental».